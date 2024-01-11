Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:35

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:35

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen oldu. Peki, CHP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen kimdir? Mithat Bülent Özmen nereli, kaç yaşında?

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son enerji sektörünün önde gelen holdinglerinden birinde CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2019 Yerel Seçimleri hemen akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ve Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ’ta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Dr. Özmen, 1 Aralık 2023 tarihine kadar bu görevlerinin yanısıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevini de icra etti. Dr. Özmen, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2015 Genel Seçimlerinde kamuoyuna açıklanan ve erişim imkanı sınırlı hane halklarının konut sahibi olmalarına yönelik en önemli seçim vaatlerinden birini hazırladı. Dr. Özmen’in yeni bir finansal ve istatistiki model öneren söz konusu çalışması aynı zamanda doktora tezi olarak kabul edildi ve hakemli akademik kitap olarak literatüre girdi.