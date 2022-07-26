CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın: 'Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır'

26 Temmuz 2022 Salı, 14:42

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, bugün partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin, üniversite öğrencilerinin KYK borçlarının sadece ana parasını ödemesi ile ilgili kararından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” açıklaması yaptığını anımsatan Aydın, “İktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yapmış olduğu çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladık” dedi.

Aydın, şöyle konuştu:

“TEŞEKKÜRLER KILIÇDAROĞLU”

“Doğduğu topraklarda doymak isteyen, iyi bir eğitim alıp memleketine hizmet etmek isteyen, eğitim alabilmek için borçlanmak zorunda kalan, devletin kendilerine en açık ifadesiyle tefecilik yapmaya çalıştığı milyonlarca KYK borçlusu genç arkadaşımız adına Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. ‘Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır’ şeklinde gerçek karşılığını bulmuştur. Toplumun tüm kesimlerinin sesini, Milletin Sesi’ni büyüten genel başkanımız, Türkiye siyasetine yeni bir slogan armağan etmiştir: Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır.”

KYK borçlarının sıfır faizle yapılandırılmasının, faizsiz ve taksitli geri ödeme sürecinin işe başladıktan sonra uygulamaya konulmasının; Kılıçdaroğlu’nun gençlere 6 vaadinden biri olduğunu söyleyen Aydın, AKP’ye “Kısa da olsa hâlâ zamanınız varken sizleri diğer 5 vaadimizi de hayata geçirmeye davet ediyor ve bu vaatlerimizi tekrar söylüyoruz” diye seslendi.

Aydın, talepleri şöyle sıraladı:

“GENÇLERİN İLK CEP TELEFONU ALIMLARINDA ÖTV SIFIRLANACAK”

“Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hâllerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

“GENÇLERDEN PASAPORT ÇIKARMA İŞLEMİ ÜCRETİ ALINMAYACAK”

Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür- sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak.

Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.”

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Aydın, iktidara “Yolun sonu görünüyor. Vaktiniz tükeniyor” diye seslendiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ÖNCE SİZİ GÖNDERECEĞİZ, SONRA TORPİLİ BİTİRECEĞİZ

Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine getireceğiz. Biz göreve gelene kadar ki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi umut ediyor, gösterdiğimiz yolda atacağınız her adımın bu milletin yararına olacağını ve kısa süre sonra iktidara gelecek olan bizlerin de işini kolaylaştıracağını belirterek şimdiden teşekkür ediyoruz. Sizlere iki iyilik daha yapmak istiyoruz. Genel Başkanımızın gençlere 6 vaadinden biri olan ve bizim de çağrımızda ilk olarak dile getirdiğimiz kamuda liyakat ve şeffaflığın sağlanması, mülakatın kaldırılması vaadimizi hayata geçireceğinizden bu ülkede yaşayan herkes gibi bizler de şüpheliyiz. Biz iktidara geldiğimizde vakit kaybetmeksizin bu eksiği tamamlar kamuda liyakati ve şeffaflığı esas kılacak her adımı atarız. Önce sizi göndereceğiz, sonra torpil sistemini bitireceğiz.

PROGRAMIMIZIN ÖZETİNİ BİLE CUMHURBAŞKANI’NA İLETİRSENİZ ÜLKENİN HAYRINA

İkinci olarak CHP Gençlik Örgütleri olarak, AK Parti Genel Merkezi’ne vaatlerimizin geniş bir şekilde açıklandığı parti programımızı göndereceğiz. Detaylı bir inceleme yapmanızda fayda var. Cumhurbaşkanı’na en azından özetini bile iletebilirseniz bu ülkenin hayrına olacaktır. Son olarak bir iyilik de Cumhurbaşkanı’na. Cumhurbaşkanı’nın geçmişte katıldığı bir programda genç bir arkadaşımızın KYK borçları sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt vermişti; ‘Bu soruya iki türlü cevap verilir. Bir Bay Kemal gibi cevap verilir. Bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir’. Sayın Cumhurbaşkanı’na bir daha boşluğa düşmemesi adına, kendisine sorulan sorulara hep Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi cevap vermesini tavsiye ediyoruz.

AK PARTİ BAŞKANLIKLARI BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM ETSİN

Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımızı takip etmekten il başkanlıklarının ve ilçe başkanlıklarının ne yapacağını düşünüyor olabilir. Hiç düşünmesine gerek yok. Bugün İstanbul’da görüyoruz ki İstanbul il başkanlığı olarak başlattığımız her projenin ardından ismi değiştirilerek AK Parti il başkanlıkları ve ilçe başkanlıkları tarafından da başlatılmaya başlanmış. Son zamanlardaki kampanyalarımızda bunu görüyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanımızın da AK Parti il başkanlıklarının ya da ilçe başkanlıklarının ne yapacağını düşünmesine hiç gerek yok. Bizi takip etmeye devam etsinler.”