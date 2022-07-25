CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'dan 'Sezgin Baran Korkmaz' belgeseli
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD'ye iade edilen ve kısa süre önce ilk kez hakim karşısına çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 5 dakikalık belgesel yayımladı.
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD'ye iade edilen ve kısa süre önce ilk kez hakim karşısına çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 5 dakikalık belgesel yayımladı.
Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, “2018 yılından itibaren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile defalarca yaptığımız uyarıları, SBK’ya siyasi iktidar tarafından nasıl göz yumulduğunu, bazı siyasiler tarafından nasıl korunduğunu ve bile bile nasıl lades olunduğunu bu belgeselde izleyeceksiniz. 21 Eylül’de Utah’ta başlayacak bu davayı ülkemiz ve partimiz adına takip edip; kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.
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