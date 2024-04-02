CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten 'Van' tepkisi: 'Milli iradeye tuzak!'

Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi. Yaşananlara CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medyadan tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:17
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten 'Van' tepkisi: 'Milli iradeye tuzak!'
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Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine 130 bin oy farkıyla kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi. 

DEM Parti Van'da 14 ilçenin tamamını kazanarak bir ilke imza atmıştı.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÇELİK'TEN 'VAN' TEPKİSİ

Van'da yaşanan 'milli irade gaspına' tepki yağarken; konuya ilişkin bir açıklama da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Milli iradeye tuzak kurulmasını kabul etmiyoruz. Vanlıların oyları ile seçilen Abdullah Zeydan’ın mazbatasının verilmemesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iradesine yapılmış bir darbedir. İktidarı bu hukuksuzluktan derhal vazgeçmeye davet ediyorum!" dedi.


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