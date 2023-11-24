CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle buluştu

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:54

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:55

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İBB’ye ait Zeytinburnu’nda bulunan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde eğitim emekçileriyle bir araya geldi ve onların sorunlarını dinledi.

Sosyal Tesisler’deki buluşmada bir konuşma yapan Çelik, öğretmenlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Hayatlarını yeni nesilleri Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleri ile yetiştiren değerli büyüklerim. Yıllarca bin bir zorlukla eğitim görüp atama bekleyen eğitim ordumuzun genç neferleri. Sizlerle ben de genç bir kardeşiniz olarak bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.”

“ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ MUHASIR MEDENİYETE ULAŞMANIN ANA TAŞIYICISI”

Öğretmenlik mesleğinin tarihsel yolculuğuna ve önemine değinen Çelik “Bugün, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981’de Türkiye'de ilk kez kutlanan ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini 24 Kasım 1928’de kabul ettiği gün. Tarihsel anlamına baktığımızda öğretmenlik mesleği 100 yıllık cumhuriyet yolculuğumuzda toplumun ileriye, muhasır medeniyete ulaşma projesinin de ana taşıyıcısı konumunda” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLİĞİN, EĞİTİM POLİTİKALARI NEDENİYLE İTİBARI AZALDI”

Konuşmasında eğitim emekçilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çeken Çelik, şöyle konuştu:

“Ancak uzun yıllardır uygulanan eğitim politikaları, kutsal öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek bir kenara dursun tam tersine anlamının ve değerinin azalmasına sebep oldu. Ekonomik ve sosyal sorunlar yaşayan öğretmenlerimiz maalesef intihara kadar gidebilen bir süreci yaşıyorlar. Bugün her dört eğitimciden biri geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda kalıyor, yüzde 65.7’si borçlu durumda. Öğretmenlerin yüzde 72.4’ü geçinemediği için yakınlarından maddi yardım alıyor. 10 öğretmenden 9’u tatil yapamıyor. Böyle bir tabloyla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.”

“SİYASİ İKTİDAR MÜLAKAT SÖZÜNÜ TUTMADI”

Atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı mağduriyete ayrı bir başlık açan Çelik, bugün okullardaki öğretmen açığına rağmen, eğitim sistemindeki plansızlık nedeniyle atanamayan öğretmenlerin sayısının gün geçtikçe arttığını ve bu rakamın 1 milyona yaklaştığını belirtti.

Çelik, siyasi iktidarın seçimden önce söz verdiği ancak seçimden sonra kaldırmadığı sınavlardaki mülakat sorununa da değinerek şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği gibi mevcut siyasi iktidar 2023 seçimleri öncesinde mülakatları kaldıracağız diye bir söz verdi. O dönemin Milli Eğitim Bakanı ‘mülakatları kaldıracağız’ diye bir söz verdi. Seçimi kazanmak ve gençlerden oy alabilmek için bu sözleri verdiler. Ancak ne yazık ki her zaman olduğu gibi verdikleri sözü yine tutmadılar. Bugün ülkenin yeni Milli Eğitim Bakanı diyor ki ‘artık mülakatları mülakat gibi yapacağız’. Yani diyor ki mülakatlar devam edecek. Yani diyor ki biz devletin tüm kurumlarını siyasileştirmeye devam edeceğiz. Yani diyor ki yeni Milli Eğitim Bakanı ‘bu ülkede torpil devam edecek. Yüksek puan alan öğretmenler çeşitli gerekçelerle, mülakatlardan elenecekler. ‘Evlerinde oturacaklar. Ankara'da dayısı olanlar, iktidar partisiyle içli dışlı olanlar atanmaya devam edecekler’ diyor. Bu çok acı bir olay.”

“O ŞİFRELENEN SINAVLARDA HAKKI YENEN GENÇLERİN VEBALİ ONLARIN BOYNUNDADIR”

Geçmiş yıllardaki sınavlarda yaşanan şifre skandalları nedeniyle geleceği çalınan gençlere ayrı bir vurgu yapan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz mevcut siyasi iktidarın yirmi yılı aşkın zamandır Türkiye'de yarattığı bütün tahribatları gideririz. O imara açtıkları yeşil alanları, uzun vadede bir çözüme kovuştururuz. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik yıkımı toparlarız. Türkiye'nin dış politikada itibarını arttırırız. Türkiye'nin toplumsal barışını sağlarız. Eğitim alanında önemli çalışmaları yürüterek Türkiye'de çağdaş ve bilimsel eğitimi sağlayabiliriz. Ancak bir şeyi geri döndürmemiz mümkün değil. Hepiniz hatırlıyorsunuz, sınavları şifrelendi ve sizin çocuklarınızın yerine başkalarının çocukları doktor oldu. Sizin çocuklarınızın yerine başkalarının çocukları avukat oldu. O şifrelenen sınavlarda hakkı yenen gençlerin vebali onların boynundadır. Bir de atanamayan öğretmenlerin kaybolan yıllarını telafi etmek mümkün değil. Atanamayan öğretmenlerin vebali de onların boynundadır.”

“ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERLE BULUŞACAĞIZ, SORUNLARINI MECLİS’E TAŞIYACAĞIZ”

“Cumhuriyet Halk Partisi atanamayan öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili yeni dönemde daha güçlü bir mücadeleyi gerçekleştirecektir” sözleriyle atanamayan öğretmenler için çalışma yapacaklarını belirten Çelik “Birkaç atanamayan öğretmenle burada konuştum. En kısa sürede bir planlama yapıp değerli öğretmenlerimizle, il binamızda geniş katılımlı ve geniş zamanlı bir toplantı yapacağız. Onların tüm sorunlarını dinleyeceğiz. Bunları rapor haline getireceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Meclis kürsüsünde atanamayan öğretmenlerin sorunlarını dile getirmesini sağlayacağız” dedi.

“GENÇLERİN ÖNÜNDEKİ KORKU DUVARLARINI YIKACAĞIZ”

Atanamayan öğretmenlerin mülakattan elenme korkusu nedeniyle ne basına konuşabildiklerini ne de sokağa çıkabildiklerini dile getiren Çelik “Bu ülkede gençlerin önüne bir korku duvarı örülmüştür. Kadınların önüne bir korku duvarı öldürülmüştür. Bu ülkede yaşayan bir genç olarak şunu söylüyorum. O duvarı mutlaka yıkacağız. O korku duvarını hep birlikte paramparça edeceğiz” şeklinde konuştu.

“KÖY OKULLARINI YENİDEN AÇACAĞIZ”

Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çocukların sağlıklı gelişimi ve topluma faydalı bireyler olmaları için atanamayan öğretmenlerin atanması ve eğitim sisteminin temel sorunlarının çözümü noktasında da bir seferberliği başlatacaklarını söyledi.

Köy okullarını yeniden açacaklarını belirten Çelik, eğitimde yaşanan sorunların çözümü konusunda şunları söyledi:

“Sadece şehirlerde değil, aynı zamanda köy okullarında da önemli iyileştirmeler yapacağız. Kapalı olan köy okullarını, CHP iktidarında yeniden açacağız. Kullanıma müsait olan yerleri yeniden eğitime ve öğretime açacağız. Eğitimde var bu mülakat garabetini mutlaka ortadan kaldıracağız. Eğitimde, eşitsizlikleri sonlandıracağız. Hiçbir öğretmenimizin kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Biz varız, biz buradayız.”

“ÖĞRETMENLERİMİZ BİZE ATATÜRK’ÜN EMANETİ”

“Cumhuriyet Halk Partisi yüz yıllık birikimiyle, yüz yıllık tarihinden çıkarttığı derslerle Bugün iktidar olmaya her zamankinden daha yakın olacak” diyen Çelik “Önce yerel seçimlerde tarihi bir zafer elde edeceğiz. Sonrasında da ilk genel seçimde iktidara gelerek hayatın her alanında sorunlara çözüm kavuşturduğumuz gibi öğretmenlerimizin sorunlarını da çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çelik, bir öğretmen çocuğu olduğunu ve öğretmenlerin Atatürk’ün emaneti olduğunu belirttiği konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“Ben bir öğretmen çocuğuyum. Ama toplumun her bireyi için öğretmenlerimiz çok önemli. Öğretmenlerimiz bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlıyorum. Güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.”