Anadolu Ajansı'ndan seçim açıklaması: 'Tam kadro sahadayız'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:25

Güncelleme: 31.03.2024 - 15:25

Türkiye yerel seçimler için oy kullanmaya devam ediyor. 31 Mart 2019'da yapılan seçim döneminde verileriyle tartışmaların odağında yer alan Anadolu Ajansı’ndan ilk açıklama geldi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, oy kullanma esnasında Diyarbakır'da meydana gelen kavga sırasında araçlarına kurşun isabet ettiğini açıkladı.

"TAM KADRO SAHADAYIZ"

Serdar Karagöz’ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Anadolu Ajansı olarak tam kadro sahadayız. Türkiye genelinde seçim sürecini ve yaşanan her gelişmeyi takip ediyoruz. Diyarbakır Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi’nde meydana gelen kavga sırasında seçim takip ekibimizin aracına kurşun isabet etti. Arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün görevi başında seçim sürecini takip eden tüm meslektaşlarımıza da başarılar diliyorum.”