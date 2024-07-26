İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması: Bakan Işıkhan'a yalanlama geldi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:13

Güncelleme: 26.07.2024 - 16:33

CHP'li belediyelerin SGK'ya olan prim borçları gündemdeki yeri korurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin vergi ve SGK borcunun bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, İBB şirketlerinin SGK borcunun 2,4 milyar TL, yani yaklaşık 72,7 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Ayrıca, 2019 yılında devralınan SGK borcunun 361 milyon TL, yani 63,3 milyon dolar olduğu ve personel sayısının 20 bin artmasına rağmen gecikmiş borcun yalnızca 9 milyon dolar arttığı vurgulandı.

BAKAN IŞIKHAN "İBB'NİN BORCU 3.3 MİLYAR TL" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'nin SGK'ye 3.3 milyar TL borcu olduğunu iddia etmişti.

Işıkhan, SGK'nin en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldığı açıklamasında, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelere borç bildirimleri gönderildiğini duyurmuştu.