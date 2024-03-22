CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten gazetemize taziye ziyareti: 'Yazıları ve fikirleri bize her zaman yol gösterecek'

Yaşamını yitiren yazarımız Ali Sirmen’in ölümü nedeniyle, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gazetemize taziye ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:38
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten gazetemize taziye ziyareti: 'Yazıları ve fikirleri bize her zaman yol gösterecek'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İl Başkan Yardımcıları Havva Gülenç, Fatma Öncü, Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcan, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart Pazar günü yaşamını yitiren yazarımız Ali Sirmen’in ölümü nedeniyle gazetemize taziye ziyaretinde bulundu. 

Çelik ve beraberindeki heyet baş sağlığı dileklerini gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu, gazetemiz yayın kurulu üyesi ve yazarı Miyase İlknur, Haber Müdürü Can Uğur ve yazarımız Arif Kızılyalın kabul etti. 

"ALİ SİRMEN TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Sirmen ile ilgili duygularını paylaşan Çelik, "Ali Sirmen Türkiye için çok önemli bir değer. Hem gazeteci kimliğiyle hem sanatçı kimliğiyle ülkemize çok önemli katkılar sunmuş büyük bir isim. Aynı zamanda 100 yıllık cumhuriyetin önemli isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde kendisini kaybetmiş olmanın üzüntüsünü içerisindeyiz. Cumhuriyet Gazetesi’nin başı sağ olsun. Işıklar içinde uyusun. Ülkemiz için de çok önemli bir değer olduğu için ülkemizin de başı sağ olsun. Onun bıraktıkları bizim rehberimiz olacak. Yazıları ve fikirleri bize her zaman yol gösterecek" diye konuştu. 


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