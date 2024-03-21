AKP’li başkan suçladı, cevap Özgür Çelik’ten geldi: ‘Bunu bilmiyorsanız, Murat Kurum’un durumu fena’

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’nin İBB’nin ‘doğumevi’ vaadini yerine getirmediğine yönelik paylaşımına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:27
AKP’li başkan suçladı, cevap Özgür Çelik’ten geldi: ‘Bunu bilmiyorsanız, Murat Kurum’un durumu fena’
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AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘doğumevi’ vaadini yerine getirmediğini yazdı. 

Kabaktepe’nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“İstanbullular adına CHP’li İBB Başkanına soruyorum! ‘40 semte 40 doğumevi’ vaadiniz vardı. Vaadinizi hiç hatırlamadığınız için mi bir tane bile açmadınız?”

Bu paylaşıma ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Söz konusu yanıtta Sağlık Bakanlığı’nın doğumevi açmaya izin vermediği yazıyor.

Paylaşım şu şekilde:

“Sağlık Bakanlığı’nın izin vermediğini bilmenize rağmen bunu yazıyorsanız, İstanbul’da Kurum’un durumu fena demektir.”


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