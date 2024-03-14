CHP’li Özgür Çelik’ten Murat Kurum’a: ‘Metro hattımız seçim vaadi olmuş’
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, metro istasyonunun 5 yılda tamamlanacağı söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kurum'a yanıt vererek "Yapımına senelerdir izin verilmeyen metro hattımız şimdi seçim vaadi olmuş" dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını ilk 5 yılda tamamlayacağız" diyerek seçim vaadinde bulundu.
Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Metrobüs koridorunu raylı sistem hatlarımızla güçlendirecek ve rahatlatacak Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını ilk 5 yılda tamamlayacağız. 18 km'lik hattımızla hem E-5'i trafiğini azaltacak hem de toplu taşımayı daha hızlı, daha modern ve konforlu hale getireceğiz."
Metrobüs koridorunu raylı sistem hatlarımızla güçlendirecek ve rahatlatacak Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını ilk 5 yılda tamamlayacağız.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 14, 2024
18 km'lik hattımızla hem E-5'i trafiğini azaltacak hem de toplu taşımayı daha hızlı, daha modern ve konforlu hale getireceğiz.… pic.twitter.com/PMITkMm1M1
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Kurum'a X hesabından yanıt vererek metro hattının hazır olduğunu ve imza için bekletildiğini söyledi.
"METRO HATTIMIZ SEÇİM VAADİ OLMUŞ"
Çelik, paylaşımında şunları söyledi:
"Projesi ve finansmanı hazır olmasına rağmen tek bir imza için bekletilen, yapımına senelerdir izin verilmeyen metro hattımız şimdi seçim vaadi olmuş.
İmza atmak için 16 milyon insanın geleceği, yaşam konforu önemli değilmiş size sadece bir koltuk lazımmış."
Projesi ve finansmanı hazır olmasına rağmen tek bir imza için bekletilen, yapımına senelerdir izin verilmeyen metro hattımız şimdi seçim vaadi olmuş.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 14, 2024
İmza atmak için 16 milyon insanın geleceği, yaşam konforu önemli değilmiş size sadece bir koltuk lazımmış. https://t.co/0nDbpNU7IK
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