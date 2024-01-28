CHP İstanbul İl Başkanlığı, emeklilerle buluştu: Emeklilerin mücadelesi, birinci mücadelemiz olacak

Yayınlanma: 28.01.2024 - 20:39

Güncelleme: 28.01.2024 - 20:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “İstanbul Emekliler Buluşması” düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu buluşmaya emekli örgütlerinin temsilcileri, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eski DİSK Genel Başkanları Süleyman Çelebi ve Rıdvan Budak, CHP eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci katıldı.

Buluşmada açılış konuşmasını CHP İstanbul Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğundan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sinan Karaca Öztürk yaptı. Öztürk’ün ardından emekli örgütlerinin temsilcileri ilk oturumda söz aldı.

“KENT YOKSULLUĞU BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ”

Konuşmalardan sonra ilk oturumun sonunda söz alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik “İl Başkanlığı olarak yeni bir yönetimiz. İki buçuk üç aylık bir görev süremiz var. Bu iki buçuk üç aylık görev süremizde en çok üzerinde titizlikle durduğumuz konu, kent yoksulluğuydu. Kent yoksulluğu, birinci önceliğimizdi. Bundan sonra da kent yoksulluğu, emekçilerin mücadelesi, emeklilerin mücadelesi, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak birinci mücadelemiz olacak” dedi.

“Türkiye çoklu bir kriz ortamıyla karşı karşıya. Bir yanıyla bir siyasi krizi yaşıyor Türkiye. Bir yanıyla da can yakıcı bir ekonomik krizi yaşıyor” diyen Çelik, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu ekonomik krizden en fazla etkilenenler, emeklilerimiz, emekçilerimiz, emeklilerimiz. Gelirleri gün geçtikçe enflasyon karşısında eriyor. Emeklilerimiz, emekçilerimiz gün geçtikçe yoksullaşmaya devam ediyor. Bu yönüyle evet bir yerel seçim döneminin içerisindeyiz. Evet bir yerel seçim sürecini hep birlikte parti olarak gerçekleştiriyoruz. Ama toplumun gerçek sorunlarından da kopmuyoruz. Toplumun gerçek problemleriyle de ilgilenmeye devam ediyoruz. Çünkü ülkemiz çok önemli sorunları var. Bizim birinci gündemimiz emekliler, emekçiler ve yoksullukla mücadele bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Çünkü alanlarda ve meydanlarda hem sendikalarımızla, hem emekçilerimizle omuz omuza bir mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.”

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ EZİLEN KESİMLERİN PARTİSİDİR”

Çelik “Bizim mücadelemiz bu ülkenin çocuklarını eşitlik mücadelesi, bizim mücadelemiz kadınların eşitlik mücadelesine destek olma mücadelesi, bizim mücadelemiz vergide adalet mücadelesi, bizim mücadelemiz, toplumun ezilen kesimlerinin, yoksul kesimlerinin sesi olma mücadelesi” ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi'ni, elitlerin partisi olarak değerlendirenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi, halkın partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi halkın ezilen kesimlerinin partisidir. Eğer bu ülkede Bağcılar'ın arka sokaklarında bir çocuk on bin lira emekli maaşı alan bir ailenin çocuğuysa, on yedi bin lira asgari ücret alan ailenin bir çocuğuysa ve o ailenin o çocuğa bir defter alacak parası bile yoksa biz Bağcılar'ın arka sokaklarındaki o çocuğu başka bir ilçede üç yüz bin lira, beş yüz bin lira geliri olan, evine matematik öğretmeni ayrı gelen, dershaneye ayrı giden, İngilizce öğretmeni ayrı gelen bir çocukla aynı sınava sokuyorsak bu ülkede birilerinin o çocuklarının eşitlik mücadelesini vermesi gerekir. Eğer aileler o çocukların sağlıklı bir eğitim almasını, dar gelirli oldukları için sağlıklı büyümesini sağlayamıyorlarsa işte burada sosyal devlet devreye girmelidir. Sosyal devlet o Bağcılar’ın arka sokaklarındaki çocukla yüksek gelir dairelerinin çocuklarına eşit bir fırsatı sunabilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi çocuklara eşitleme mücadelesine, sosyal devleti hayata geçirmenin mücadelesini verecektir.”

“İSTANBUL TOPLANTISININ SONUÇLARINI GENEL BAŞKANIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ”

Bu ülkenin vergi yükünün işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında olduğuna dikkat çeken Çelik, “Bu ülkede vergiler hep emekçilerden, emeklilerden toplanırken büyük bir vergi adaletsizliği vardır. Cumhuriyet Halk Partisi çok kazanandan çok vergi alan, az kazanandan az vergi alan bir düzenin mücadelesini sokaklarda, alanlarda sendikalarımızla, işçilerimizle, emeklilerimizle verecektir” diye konuştu.

Çelik, bu toplantıdan çıkan sonuçların bir sonuç raporu olarak komisyon tarafından raporlanacağını belirterek “Hem merkezi yönetimden talepleri genel merkezimize göndereceğiz. Zaten emekli toplantılarıyla sizlerin sesi olmaya gayret ediyor, aynı zamanda İstanbul toplantısının sonuçlarını da hem genel başkanımızla paylaşacağız. Hem kıymetli milletvekilimiz önceki dönem milletvekillerimiz burada. Milletvekillerimizle paylaşacağız. Onlar Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nde ve Türkiye'nin dört bir yanında sizlerin sesi olacaklar” dedi.

“EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL, AÇLIK SINIRI 14 BİN 500 TL”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hem ilçe belediyelerimizde bu taleplerin gerçekleştirilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak sürecin mutlaka takipçisi olacağız” diyen Çelik, emeklilerin yaşadığı sorunlarla ilgili şunları söyledi:

“Biliyoruz ki çok ağır sorular yaşıyorsunuz. Biliyoruz ki emekli maaşlarınız açlık sınırının altında. Bir ülkede açlık sınırı 14 bin bin 500 lira, yoksulluk sınırı 50 binli raya dayanmış ama o ülkede eğer emeklilerine, emekçilerine, 10 bin liralık bir maaşa layık görüyorsa bu düzenin değişmesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi bu düzeni değiştirmek için sizlerle beraber büyük bir mücadeleyi gerçekleştirecek. Bunun birinci adımı yerel seçimlerdir. Bunun birinci adımı yerel seçimlerde sizlerle beraber, hep birlikte büyük bir başarıyı elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

“EKREM İMAMOĞLU ENGELLEMELERE RAĞMEN BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYOR”

Konuşmasında yerel seçimlere değinen Çelik, yaşanan engellemelerin altını çizerek şu sözleri kullandı:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu beş yıla yakın zamandır İstanbul'da önemli bir mücadele veriyor. Adil, yeşil, yaratıcı bir kent tasarlamak için büyük bir mücadele veriyor. Hem de çok büyük engellemelere rağmen bu mücadeleyi veriyor. Yeri geliyor meclis çoğunluğunu kullanarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın İstanbul'a hizmetlerini engellemeye çalışıyorlar. Yeri geliyor bakanlık yetkilerini kullanarak engellemeye çalışıyorlar. Yeri geliyor cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanarak büyükşehir belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Çok örneği var. Ama bu bölgeyle ilgili sadece bir tanesini anlatmak istiyorum. Bir tanesini paylaşmak istiyorum o engellemelerin. Sefaköy-İncirli Beylikdüzü arasında bir metro yapılması gerekiyor. Kentiin batısına doğru dört beş milyon insanın yaşadığı noktada çok ciddi bir trafik sorunu var. İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının projesi hazırlanmış durumda. Bütçesi hazırlanmış durumda. Ancak bir yılı aşkın zamandır bu tür büyük projelerde cumhurbaşkanlığı imzası gerekiyor. Bir yılı aşkın zaman o imza atılmadığı için insanlar Sefaköy rampasında beklemeye devam ediyorlar. İnsanlar Avcılar rampasında beklemeye devam ediyorlar. Ama buna rağmen beş yıldır İstanbul'da çok önemli çalışmalar yapılıyor.”

“İBB ENGELLEMELERE RAĞMEN YURTLAR AÇTI”

İBB’nin çalışmalarıyla ilgili de örnekler sunan Çelik, şöyle konuştu:

“İstanbul'da ilk defa büyük defa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yurtlar açılarak, ki biliyorsunuz o yurtlar daha önce vakıflara, cemaatlere veriliyordu. Onlar orada hem ticari faaliyet, hem başka faaliyetler yürütülüyordu. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yurtlar açılıyor. Öğrencilerin, gençlerin barınma sorununa çözümler üretiliyor. Halk sütlerle, anne kartlarla, kadınlar desteklenmeye çalışılıyor. Ve beş yıldır İstanbul'un yeşil alanları, dere yatakları imara açılmıyor. İstanbul'un yeşil alanları, kent ormanlarına, yaşam vadilerine dönüştürülüyor. Bu adil, eşit ve yeşil bir İstanbul mücadelesinin devam etmesi için 2024 seçimlerinde hep birlikte bir mücadele vereceğiz.”

“2024 SEÇİMİNDE BAŞARI KAZANMAK ZORUNDAYIZ”

“Hepimiz şunu biliyoruz ki bu yerel seçim sadece bir yerel seçim değil” diyen Çelik 2024 yerel seçimlerinin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“2023 seçimlerinden bir sonuç alamadık ama yerel seçimde mutlaka bir başarı elde edip 2028 seçimlerine doğru yeniden Türkiye'ye hep birlikte umudu aşılamak zorundayız. Umutlarımızı büyütmek zorundayız. Bu anlamıyla bunun birinci adımı yerel seçim ve 2028’de bu otoriter baskıcı yönetimi, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu yönetimi hep birlikte değiştirmek zorundayız. Son olarak şunları ifade etmek isterim. Bizim mücadelemiz halkın mücadelesidir. Onların mücadelesi, rantın mücadelesi, bizim mücadelemiz bu ülkenin yoksullarının, işçilerinin, emekçilerinin mücadelesidir. Onların mücadelesi bir avuç insanın mücadelesi, Cumhuriyet Halk Partisi sizlerin yanında olmaya devam edecek.”

Çelik’in konuşmasının ardından ikinci oturuma geçildi. Bu oturumda konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu buluşmayı gerçekleştirdiği için Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür etti.

“EMEKLİLİKTE İNSANCA YAŞAMAKTA TEMEL BİR HAKTIR”

“Bu ülkede bu topraklarda DİSK olarak bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten sendikalı, sendikasız tüm işçi arkadaşlarımıza, tüm emeklilerle, emekçilerle, tüm halkımızla birlikte bir mücadele yürütüyoruz” ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, emeklilerin birer yük olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Bu ülkede belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olabilmek ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayabilmek için bir ücret ve başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olmak hepimiz açısından temel bir yurttaşlık hakkıdır. Devletin ve devleti yöneten siyasi iktidarında bunu sağlamak görevi sorumluluğudur. O nedenle emeklilik hiçbir boyutuyla bir yük olarak tartışılamaz. Emeklilik bir haktır. Emeklilikte insanca yaşamakta temel bir haktır. Bu ülke emekli, yani belli bir süre çalışmış ve emekli olmayı hak etmiş olan emeklilerini başının üstünde taşımak zorundadır. Asla bir yük olarak bakılamaz emeklilere.”

“AKP İKTİDARININ SINIFSA VE SİYASAL TERCİHLERİNİN AĞIR TABLOSUNU YAŞIYORUZ”

“Hepimizin bildiği gibi aslında. Bütün dünyadaki bu neoliberal sistem ve özellikle de yirmi yılı aşkın bir süredir bu ülkeyi yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin emeklilik alanında da çok ağır bir tablosunu yaşıyoruz” diyen Çerkezoğlu “Rakamlar, veriler söylendi. Bunlar yirmi yıl önce emekli maaşı, en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde kırk üstündeyken bugün neredeyse yarılarına kadar, dönem dönem gerileyebiliyor. Evet biz bu ülkede yaşayacak bir asgari ücret için insanca yaşayacak bir ücret için ürettiğimiz değerin hakça paylaşılması için mücadele veriyoruz. Ve emeklilerin de her şeyden önce emekli olabilmek için öncelikli çünkü Türkiye'de emekli olmak çok zorlaştı” dedi.

“SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ ÖZELLEŞTİRECEKLER”

Çıkarılan EYT yasasının eksik olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Yıllarca mücadele verdik. Eksik bir yasa çıkarıldı şimdi mücadeleye devam ediyoruz. KDV emekli mücadelesini veriyoruz. Yani emekli olmanın mücadelesini veriyoruz ve emeklilikte insanca yaşam mücadelesi veriyoruz. Ve bu açıdan bakıldığında da maalesef yine iktidarın politikalarına baktığımızda eylül ayında orta vadeli programa da baktığımızda görüyoruz ki emeklilik alanında ve bütün emeğe dair politikalarda bırakın bir çözüm üretmeyi, tam tersine vites büyüterek gidecekler. Orta vadeli programa baktığımızda emeklilikle ilgili çok açık cümleler var. Çalışanların sistemde daha çok kalması yani aslında kademeli emeklilik bekleyen staj çırak mağdurlarının hiçbirinin emekli olabilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi asla düşünmeyen siyasi iktidar emekli aylıklarını da giderek daha fazla geriletmeyi ve hepsinden önemlisi sosyal güvenlik sistemini özelleştirecek ikinci basamak emeklilik sistemlerini tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden 2024’ün ikinci yarısında gündemine almaya hazırlanıyor.”

ÇERKEZOĞLU’NDAN EMEKLİLERE ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Çerkezoğlu, konuşmasının sonunda emeklileri DİSK’te örgütlemeye çağırarak şunları ifade etti:

“Daha fazla örgütlü olmak. Hem sendikalı anlamda hem siyasal anlamda daha fazla örgütlü olmak hakkına hukukuna sahip çıkmak. O nedenle ben bütün emeklileri, tüm emekli örgütlerimizi ve tüm emeklileri DİSK'in çatısı altında bin dokuz yüz doksan beşte başlattığımız o yürüyüşü ve Sincan çatısı altında birlik, beraberlik içerisinde yan yana omuz omuza büyütmeye çağırıyoruz.”

Emekliler buluşması, üçüncü oturumda yapılan konuşmaların ardından sonuç bildirgesinin basına dağıtılmasıyla sona erdi.