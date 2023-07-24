CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan gezici zam sergisi: 'Zamlardan nefes alınamıyor'

Yayınlanma: 24.07.2023 - 13:19

Güncelleme: 24.07.2023 - 15:00

İktidarın seçim öncesi başlayan ve seçim sonrası da hızlanarak devam eden zamlarına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı, gezici “muazZam Bir Sergi” isimli sergi hazırladı. Pazarlarda, sokaklarda yurttaşlarla buluşulacak çalışmanın tanıtım toplantısı dün il binasında yapıldı.

Bebek bezinden kadın pedine, mercimekten makarnaya, çaydan benzine, salçadan kıymaya zamlanan birçok ürünün resminin olduğu sergide, ürünlerin fiyatı 50 gün önceyle kıyaslanarak yapılan zam oranı da not olarak eklendi.

"SERGİLEMEK İÇİN BİLE ÜRÜN ALINAMADI"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sergiyi zamlanan ürünlerle değil, ürünlerin resimleriyle yapılmasına ilişkin, "Ürünler o kadar çok pahalı ki serginin hazırlanmasında büyük katkı sunan Kent Ekonomisi Komisyonu’ndaki arkadaşlarım, sergilemek için bile ürünleri alamadıklarından ürünlerin görselleriyle sergimiz gerçekleşti" dedi.

"KEPÇEYLE GERİ ALINIYOR"

Kaftancıoğlu, iktidarın seçim öncesi tüm tuşlara basarak yurttaşlara çay kaşığıyla verdiklerini seçim sonrasında devalüasyonla, vergilerle ve kepçeyle geri almaya başladığını söyledi.

Yılın ikinci yarısında da korkunç bir zam fırtınasının beklediğini söyleyen Kaftancıoğlu, "Saray sosyetesi ve her türlü ekonomik krizden daha da zenginleşerek çıkan bir avuç mutlu azınlığı saymazsak eğer olan yine fakire fukaraya, işçiye, emekliye, emekçiye, kadınlara, öğrencilere ve çocuklarımıza oluyor. Güzel memleketimizin her köşesi gibi İstanbul’da da vatandaşlarımız zamlardan nefes alamaz hâle gelmiş durumda. Emekli maaşlarının yüzde 25 arttığı, asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu, haziran ayı açlık sınırının 10 binin üzerinde, yoksulluk sınırının ise 36 binin üzerinde olduğu günümüzde İstanbul’da da yaşamak pek mümkün değil artık" dedi.

"14 LİRADAN 114 LİRAYA ÇIKTI"

Önlenemeyen kira artışına da dikkat çeken Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye’de kira artışı metrekare başına ortalama 2019'da 14 liraymış. 2020'de 16 lira, 2021'de 22 lira, 2022'de 48 lira ve 2023'te ise metrekare başına 114 lira. Yani dört yılda metrekare başına kira fiyatı Türkiye ortalamasında 14 liradan 114 liraya çıkmış. İstanbul’da bu durum çok daha acıklı açıkçası. Kimi ilçelerden örnek vermek isterim. Örneğin Sarıyer ilçemizde metrekare başına ortalama kira ücreti 300 lira, Beşiktaş’ta 261 lira, Beyoğlu’nda 208 lira. Kira ücretinin en düşük olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt’ta 101 lira. Arnavutköy’de ise metrekare başına 97 liraya vatandaşlarımız ev kiralamak zorunda kalıyorlar. Yine geçen günlerde gördük. Bu orantısız artışlar ve kontrolsüz süreçler, ev sahibiyle kiracıların birbirine düşmelerine ve ne yazık ki hepimiz üzecek, karşımıza çıkan öldürmelere, cinayetlere vesile oluyor."

"BU MÜCADELEYİ TOPLUMSALLAŞTIRACAĞIZ"

Bu süreçlerin tek ama tek sorumlusunun iktidar olduğunu ve çarenin yine vatandaşlarımızda olduğunu tekrar edeceğiz diyen Kaftancıoğlu, "Bugünden itibaren İstanbul’umuzun 39 ilçesinde bütün pazarlarda, örgütlerimizle birlikte ‘muazZam’ stantlarımızı açacağız. Zamlarla ilgili broşürlerimizi dağıtacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde umutsuz olmayacağız. Hiçbir şey haklı ve hakkını örgütleyerek alan halktan daha fazla güçlü olamaz. Bu mücadeleyi hem toplumsallaştıracağız hem de büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.