CHP, sandık güvenliği için eğitim vermeye, gönüllü toplamaya başladı

Seçimlere 28 gün kala CHP, saha çalışmalarına olduğu kadar seçim güvenliği tedbirlerine de odaklandı. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, partisinin sandık güvenliği çalışmalarına ilişkin “190 bin civarında sandığın sorumlularını belirledik. Asılları ve yedekleriyle yaklaşık 400 bin kişiyi tek tek aradık. Görevi kabul ettiklerini teyit ettik” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00
CHP, sandık güvenliği için eğitim vermeye, gönüllü toplamaya başladı
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Seçim günü oluşabilecek karışıklıklara karşı hem yurttaşları hem sandık görevlilerini bilgilendirdiklerini de söyleyen Atıcı, “Mesela deprem bölgesinde ölenlerin, kaybolanların kimlikleriyle oy kullanılabileceği konuşuluyor. Bırakın oy vermeyi, teşebbüs dahi edilse 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var” ifadelerini kullandı.

Yurttaşları bilgilendiren görseller hazırlamaya başladıklarını da aktaran Atıcı, “Mesela ‘Kılıçdaroğlu’na basılan oy katlanıp başka bir adaya bulaşırsa oy geçerli olmaz’ deniyor. Halbuki böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı. 

(Aytuğ Atıcı)

‘GÖNÜLLÜLERE KATILIN’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından oyların korunması ve sonuçların şeffaf bir şekilde paylaşılması için yurttaşları “Türkiye Gönüllüleri”ne katılmaya çağrırdı. Şu ana kadar 2 bin gönüllüye ulaştığı öğrenilen Türkiye Gönüllüleri, geçen yılın aralık ayında Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin koordinasyonuyla kuruldu.

Partilerin seçim güvenliğinden sorumlu genel başkan yardımcılarının da desteklediği platform, parti üyesi olmasa da seçim günü sandıklarda görev almak isteyen yurttaşları tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Kuruma “http://kayit.turkiyegonulluleri.org” adresinden ya da 0312 911 44 40 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.


CHP Seçim seçim güvenliği sandık Aytuğ Atıcı

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