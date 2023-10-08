CHP Karabük İl Başkanlığına yeniden Vedat Yaşar seçildi

Yayınlanma: 08.10.2023 - 23:45

Güncelleme: 08.10.2023 - 23:45

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre konuşan divan başkanı CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, genel seçimlerde CHP'nin bir öncekine oranla Karabük'te oylarını yüzde 40'ın üzerinde artırdığını söyledi.

Yavuzyılmaz, son seçimlerde girilen ittifak siyasetinin meyvelerini aldıklarını anlatarak, yüzde 51 oy almaları halinde her şeyi doğru yaptıkları için başarmış olmayacaklarını, yüzde 48 oy almalarının da her şeyi yanlış yaptıklarını göstermediğini belirtti.

İYİ Parti'nin yüzde 9 oy aldığını ifade eden Yavuzyılmaz, "6'lı ittifakta yer alan hangi partinin genel başkanı görevinden istifa etti? İstifa ettirilmek için hangi genel başkan kendi partisinin içinde yıpratıldı? Hiçbiri. İYİ Parti yüzde 9 oy aldı ama istifa etmesi için hiç fatura ona mal edilmedi. Oysaki ana planlamada İYİ Parti'nin oyu çok daha yüksek olmalıydı. Meral Akşener'e de çıkması gereken fatura yine sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı." diye konuştu.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da partisinin 14 Mayıs'taki genel seçimlerde Kastamonu'da oylarını yüzde 40 artırdığını aktararak, "Kastamonu ve Karabük oylarını yüzde 30 ve yüzde 40 artırarak, umarım oylarını yüzde 5 artıran Zonguldak'a da örnek olur diye temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Baltacı'nın sözleri üzerine araya giren Yavuzyılmaz, "Parti içinde şu anda kırılma yaratıyorsunuz. Müdahale etmek zorundayım. Değil Zonguldak, Hakkari, Edirne, Ankara, İstanbul ile ilgili de aynı cümleyi kursanız müdahale etmek durumundayım. Siz, Batı Karadeniz sorumlususunuz da Zonguldak'ın sorumlusu değil miydiniz? Parti Meclisi üyesi değil miydiniz? Alınan her karara siz de onay vermediniz mi? Lütfen, partide yeni kırılma yaratacak şekilde konuşmalarınızı şekillendirmeyin." ifadelerini kullandı.

Baltacı da "İlham kaynağı olsun diye anlatıyorum. Bu partide değişim istemek niye genel başkanı yıpratmak olsun ki. Bir seçime gidiyoruz. Bu partide seçimle herkes değişir de genel başkan değişmez mi? Elbette ki değişebilir." dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye olarak liyakate dikkat ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son günlerde gereksiz şekilde bize yapılan saldırılardan dolayı bunu söylüyorum. Beni delege olarak çizecek olan kim varsa çizebilir. Benim delege olmak gibi bir derdim yok. Benim derdim Ali'nin Veli'nin ne dediği falan da değil. Sadece üzerimde olan görevi layıkıyla yerine getirmek. Herkes istediğini söyleyebilir ama önce bu parti için, bulunduğu kent için kendilerinin ne yaptığına bakmaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, Safranbolu Belediyesinir örnek alınıp diğer kentlerde de belediye başkanlığının kazanmanın hedeflemesi tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Ben Cumhuriyet Halk Partililere yakıştırmadığım birçok şeyi duyuyorum. Benim kapım herkese açık, inanın. Konuşmak isteyen, sıkıntısı olan gelip benim yüzüme söyleyebilir. Adamsanız, şerefliyseniz ve cesaretliyseniz benim yüzüme gelin konuşun ama yok ben adam da değilim, şerefli de değilim cesaretim hiç yok diyorsanız sosyal medyadan yazmaya devam edin."

Tek listeyle seçime gidilen kongrede mevcut İl Başkanı Vedat Yaşar, güven tazeledi.

Kongreye, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı ve çok sayıda partili katıldı.