CHP İstanbul mitingi izlenimleri: Atatürk'ün sesinden Nutuk

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 03:30

Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginin haftalar öncesinden 7 Mayıs’ta yapılacağı ilan edilmişti. Ancak aynı gün AKP’nin de Atatürk Havalimanı’ndaki millet bahçesinde miting düzenleyecek olması nedeniyle, Millet İttifakı mitingini bir gün önceye aldı. Yağmur ve dondurucu soğuk altında uzun süre bekleyen katılımcılar perişan oldu. Bir başka perişanlık da Emniyet güçlerinin çıkardığı engellemelerdi. Alana açılan bütün yolları tutan güvenlik görevlileri yurttaşları bir kapıdan diğer kapıya yönlendirerek bir aşağı bir yukarı canından bezdirdi.

DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Partiler miting alanına kendi flamalarıyla değil, Türk bayrakları ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı bayraklarla katıldı. Beşiktaş Çarşı grubu ise kendi bayrağıyla alana gelmişti. Miting meydanında çalan her şarkının ardından, Kılıçdaroğlu’nun kendi sesinden “Ben Kemal geliyorum” anonsu duyulduğunda Maltepe Meydanı’nı dolduran on binler adeta kendinden geçiyordu. Kalabalıklar arasında dikkat çeken pankarlar da vardı. “Sevim koş cumhurbaşkanı geldi, Tayyip kork iktidarını yıkıyoruz”, “Dedem ilk oyum sana”, “Bir Kemal kurdu, bir Kemal kurtardı” yazılı pankartlar da bunlardan yalnızca birkaç tanesi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku’ndan bir bölüm dinletilince Maltepe Meydan’ı adeta yıkıldı. Mansur Yavaş’ın daha adı anons edilmeden, belediye başkanlığı görevi süresince yaptıkları anlatılırken büyük bir alkış aldı.

Polis engellemeleri nedeniyle alana giremeyen yaklaşık 10 bin kişi, Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasını yaptığı sırada birden alana sökün etti. Ekrem İmamoğlu, kürsü hâkimiyeti ve hitabetini belediye başkanlığı seçimindeki yürüttüğü kampanya dönemine göre bir hayli geliştirmiş.

İMAMOĞLU’NUN İSYANI

İmamoğlu konuşmasında, eşi Dilek İmamoğlu üzerinden yapılan polemiklere tepki gösterdi. “Benim eşimin görüntüleri haftalardır bütün meydanlardan izletiliyor. Biz onlar kadar kötü olmayacağız. Bizde mertlik var, biz onların eşleri ve çocuklarını siyasi tartışmalardan muaf tutarken onlar bizim ailerimizi miting meydanlarından yuhalatıyorlar” dedi.

Meral Akşener konuşmasında bir gün önce Ali Yeşildağ’ın itiraflarının yer aldığı video konuşmasına değindi. Antalya Havalimanı’ndaki rüşvet olayının dile getirilmesinin ardından kalabalık Erdoğan’a tepki gösterdi.

Miting meydanında heyecanın en yükseldiği an Kılıçdaroğlu’nun kürsüye geldiği andı. Kılıçdaroğlu’nun en çok alkışlanan sözleri ise “Saray’a değil Çankaya’ya gideceğiz”, “Sığınmacıları en geç 2 yıl içinde yollayacağız” oldu.