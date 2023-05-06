CHP Elazığ İl Başkanı'nın makam aracı önünde ateş açıldı!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 11:51

Güncelleme: 06.05.2023 - 12:59

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran’ın makam aracının önünden havaya 7 el ateş edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Merkez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokak'ta meydana geldi. Saat 23.30 sularında CHP Elazığ İl Başkanı Duran’a ait makam aracının önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın önünde havaya 7 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Olayın ardında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

"ARACIN ORADA OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Cumhuriyet'e konuşan Coşkun Çağlar Duran, gözaltında iki zanlının bulunduğunu ve ifade verme işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Duran, zanlıların ilk ifadelerinde, "Aracın orada olduğunu bilmiyorduk. Alkollüydük. Ateş ettik" dediklerini belirtti.

"HANGİ MAKSAT VE AMAÇLA YAPILDIĞI BİLİNMİYOR"

Yerel basına konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, şunları kaydetti:

“Dün akşam saatlerinde il başkanımızın şahsına ait makam aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından hangi maksat ve amaçla yapıldığı bilinmeksizin havaya ateş açılmıştır. Bu eylemin siyasi bir amaç taşıdığı kanaatinde değilim, bu seçim sürecinde provokasyona açık bu tip eylemlerin gerçekleşmemesi adına biz siyasilerin kullandıkları dile hassasiyet göstererek, birleştirici, uzlaşmacı ve bütünleyici dil kullanmaları gerektiğini her zaman ifade ettim. Bu eylem emniyet ekiplerine bildirildikten sonra gerekli çalışmalar yapılmış ve şahıslar yakalanmıştır. Emniyet personelimize yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum.”