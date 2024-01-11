Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:19

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:19

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Sancaktepe Belediyesi Başkan Adayı Alper Yeğin oldu. Peki, CHP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin kimdir? Alper Yeğin nereli, kaç yaşında?

ALPER YEĞİN KİMDİR?

Alper Yeğin, İstanbul Türkiye'de siyasetçi ve yerel yönetim uzmanıdır. Mesleki kariyerine İBB bünyesine bağlı Metro İstanbul A:Ş'de üst düzey yönetici olarak devam etmiştir. MAyıs 2022'den beri görevde olan Yeğin, aynı zamanda İSTAÇ A.Ş'de danışmanlık yapmıştır.