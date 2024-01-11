CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu kimdir? Bora Balcıoğlu nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu oldu. Peki, CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu kimdir? Bora Balcıoğlu nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:23
CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu kimdir? Bora Balcıoğlu nereli, kaç yaşında?
Abone Ol google-news

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Silivri Belediyesi Başkan Adayı  Bora Balcıoğlu oldu. Peki, CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı  Bora Balcıoğlu kimdir?  Bora Balcıoğlu nereli, kaç yaşında?

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

1980 Silivri'de doğdu.Silivri Piri Mehmet Pasa ilkokulu,Silivri Orta okulu,Silivri Lisesi, Anadolu üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezundur.Silivride ticaretle uğraşmaktadır.Silivri Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesi,Silivrispor,Gazitepespor, Seymenspor ve Alibeyspor da futbol oynamıştır. Silivrispor ve Alibeyspor yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.Silivri Kulüpler Birliği Başkanlığı ,2009-2014 Chp meclis üyeliği, 2014-2019 yerel seçimlerinde Chp meclis üyeliği ve Siyasi Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.2019 yerel seçimlerinde Chp Belediye Başkan Aday adayı oldu.2019 yerel seçimlerinde Chp Istanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve ilçe belediye meclis üyesi olarak devam etmektedir.Evli ve 2 çocuk babasıdır.


İstanbul seçimler Silivri Belediyesi yerel seçim yerel seçimler

İlgili Haberler

CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe nereli, kaç yaşında?

CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe nereli, kaç yaşında?
CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç kimdir? Temel Akkoç nereli, kaç yaşında?

CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç kimdir? Temel Akkoç nereli, kaç yaşında?
CHP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen kimdir? Mithat Bülent Özmen nereli, kaç yaşında?

CHP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen kimdir? Mithat Bülent Özmen nereli, kaç yaşında?

En Çok Okunan Haberler