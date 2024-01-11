Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:23

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:23

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Silivri Belediyesi Başkan Adayı Bora Balcıoğlu oldu. Peki, CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu kimdir? Bora Balcıoğlu nereli, kaç yaşında?

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

1980 Silivri'de doğdu.Silivri Piri Mehmet Pasa ilkokulu,Silivri Orta okulu,Silivri Lisesi, Anadolu üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezundur.Silivride ticaretle uğraşmaktadır.Silivri Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesi,Silivrispor,Gazitepespor, Seymenspor ve Alibeyspor da futbol oynamıştır. Silivrispor ve Alibeyspor yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.Silivri Kulüpler Birliği Başkanlığı ,2009-2014 Chp meclis üyeliği, 2014-2019 yerel seçimlerinde Chp meclis üyeliği ve Siyasi Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.2019 yerel seçimlerinde Chp Belediye Başkan Aday adayı oldu.2019 yerel seçimlerinde Chp Istanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve ilçe belediye meclis üyesi olarak devam etmektedir.Evli ve 2 çocuk babasıdır.