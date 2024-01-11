CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe nereli, kaç yaşında?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe oldu. Peki, CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe nereli, kaç yaşında?
Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Adayı Hakan Bahçetepe oldu. Peki, CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe nereli, kaç yaşında?
HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?
Hakan Bahçetepe Cumhuriyet Halk Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı adayıdır. Hakan Bahçetepe uzun yıllar CHP'de siyaset yaşantısına devam etmiştir. Aslen Erzincanlı olduğu tahmin edilmektedir. 2019 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen kongrelerde başkan seçilmiştir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- Adaylar netleşmeye başladı
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- İstismarcı öğretmenden şok savunma