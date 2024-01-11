Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:41

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:41

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Adayı Hakan Bahçetepe oldu. Peki, CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe nereli, kaç yaşında?

HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?

Hakan Bahçetepe Cumhuriyet Halk Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı adayıdır. Hakan Bahçetepe uzun yıllar CHP'de siyaset yaşantısına devam etmiştir. Aslen Erzincanlı olduğu tahmin edilmektedir. 2019 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen kongrelerde başkan seçilmiştir.