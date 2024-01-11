Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:34

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Üsküdar Belediyesi Başkan Adayı Sinem Dedetaş oldu. Peki, CHP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş nereli, kaç yaşında?

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1981 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Sinem Dedetaş, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi unvanı ile mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları ana bilim dalında tamamladı. Meslek hayatına, Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başlamış ardından RINA’ da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdürlük görevini yürüten Sinem Dedetaş, bu görevi süresince, ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile ar-ge projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev aldı.