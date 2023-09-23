Son Dakika: CHP Ankara İl Başkanı belli oldu!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 22:16

Güncelleme: 23.09.2023 - 22:24

CHP Ankara İl Başkanlığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sercan Çığgın ve Dr. Ümit Erkol yarıştı. Ankara Atatürk Spor düzenlenen kongrede Genel Merkez'in desteklediği aday Erkol, 340 delegenin oyunu alarak yeni il başkanı olurken Sercan Çığgın 241 oy aldı.

KILIÇDAROĞLU İLE KONUŞMASINI ANLATTI

Kongre öncesi açıklamalarda bulunan Erkol CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini aldığı belirterek şunları söylemişti:

"Sayın Genel Başkan bana, 'Senin bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum, yolun açık olsun' dedi."

"İKİ DÖNEMDEN FAZLA TALİP OLMAYACAĞIM"

Erkol hiçbir göreve iki dönemden fazla aday olmayacağını belirttiği açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Hiçbir göreve iki dönemden fazla talip olmayacağım. En fazla bir dönem daha karşınıza Ankara İl Başkan Adayı olarak çıkabilirim, üçüncü kez çıkmam. Bir gün milletvekili olursam üçüncü kez çıkmam, bir gün belediye başkanı olursam, hayallerimden bir tanesi bu, belediye başkanı olursam üçüncü kez belediye başkanı adayı olmam."