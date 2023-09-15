CHP, 'İYİ Parti'yle yerel seçimde ittifak' konusu için 'erken' yorumunu yapıyor: Kesin karar olmaz

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

CHP yönetimi, 81 ilde yerel seçimlere kendi adaylarıyla giren İYİ Parti yönteminin kararına ilişkin, “Biz kimseyi hedef almadan yapıcı olmaya devam edeceğiz. Siyasette kesin kararlar yoktur. Seçim süreci yaklaşınca her şey olabilir” tavrını sürdürmeye devam ediyor. CHP kurmayları, seçim yenilgisi sonrası İYİ Parti’den gelen “HDP ve PKK” suçlamalarına ilişkin de “CHP’nin PKK’ye karşı tavrı nettir, her zaman karşısındadır. HDP de arasına mesafe koyamıyorsa kendi sorunudur. Ama HDP seçmenini partisinden ayrı düşünmek ve suçlamamak lazım. Bu suçlama MHP’nin tarzıdır ve aslı varken kimse taklidini desteklemez” yorumu geldi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası konuşan Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde 81 ilde ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıkladı. CHP’den konuyla ilgili yapılan ilk değerlendirmede, yine önceki süreçte olduğu gibi temkinli yanıtlar geldi. Parti kulislerinde önceki gün alınan karara karşın ittifak ihtimalinin hâlâ konuşulduğu görülüyor.

‘YURTTAŞLAR BİRLEŞİR’

CHP’nin hiçbir partiye karşı yıpratıcı ve yıkıcı bir tavır takınmadığına dikkat çeken parti kurmayları, “Biz kimseyi hedef almadan yapıcı olmaya devam edeceğiz. Siyasette kesin kararlar yoktur. Seçim süreci yaklaşınca her şey olabilir” diyor. CHP’nin her ilde kendi adayını çıkartacak gibi çalıştığını söyleyen kurmaylar, “İYİ Parti kararında ısrarcı olursa bunun için yapılacak bir şey olmaz. Ama yerel seçimlerin dinamikleri farklıdır. Kararı seçmenler verir. Herkes kendi adayıyla çıksa bile, seçmenler tabanda kendi sevdiği adayda ortaklık yapacaktır. Bizim belediye başkanlarımız Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde iyi işler yaptılar ve vatandaşın takdirini kazandılar. Karşılarına aday çıkartılınca seçmen onları desteklemek için birleşecektir” yorumunu yapıyor.

SEÇİM DÖNEMİ VURGUSU

Öte yandan İYİ Parti’nin kararına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İttifak seçim dönemlerinde olur” dedi. Kılıçdaroğlu, “Ankara ve İstanbul’da ittifak olur mu” sorusuna “O daha sonraki bir aşama” yanıtını verdi.