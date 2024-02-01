Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:51

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:51

CHP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapılan değişim ilçelere de yansıdı. CHP yönetimindeki 23 belediyenin 20'sinde mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Peki, CHP İzmir Belediye Başkan adayları kimler oldu? CHP'nin ilçe belediye başkan adayları kimler?

CHP'de genel başkan değişikliğinin ardından birçok ilçede de belediye başkan adaylarında değişime gidildi. CHP yönetimindeki 23 belediyenin 20'sinde mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Yalnızca Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yerini korumayı başardı.

CHP İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cemil Tugay

Aliağa: Çağatay Güç (İnşaat Mühendisi)

Balçova: Onur Yiğit (Büyükşehir Meclis Üyesi)

Bayındır: Davut Sakarsu(Şoförler Odası Başkanı)

Bayraklı: İrfan Önal (Büyükşehir Meclis Üyesi)

Bergama: Tanju Çelik (Doktor)

Beydağ: Şakir Başaran (Veteriner)

Bornova: Ömer Eşki (Tekstil Mühendisi)

Buca: Görkem Duman (Mimar - Eski İl Başkan Yardımcısı)

Çeşme: Lal Denizli (Mustafa Denizli’nin kızı)

Çiğli: Uygar Yıldırım

Dikili: Adil Kırgöz (Mevcut Belediye Başkanı )

Foça: Saniye Fıçı (Eğitimci)

Gaziemir: Ünal Işık (Mali Müşavir)

Güzelbahçe: Mustafa Günay (Bld Bşk Yrd)

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay (Çevre Mühendisi)

Karaburun: Nurşen Balcı (Biyalog)

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler (Yönetici)

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen (İş insanı)

Kınık: Sema Bodur (Emekli)

Kiraz: Nasuh Coşkun (Esnaf)

Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu (Mimar)

Menderes: İlkay Çiçek (Elektronik Teknikeri)

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan