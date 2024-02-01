CHP'de gündem İstanbul adayları

CHP Parti Meclisi, yarın yapacağı toplantı ile İstanbul’un kalan ilçelerindeki adaylarını açıklamayı hedefliyor. Partinin Çankaya adayının ise gelecek haftaya kalabileceği konuşuluyor.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 01.02.2024 - 03:00
CHP'de gündem İstanbul adayları
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda İstanbul’un ilçe adayları ele alınacak.

Parti şu ana kadar Ataşehir, Fatih, Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli adaylarını açıklamıştı.

Ankara’da CHP’nin kalesi olarak görülen Çankaya’da ise bu hafta da adayın açıklanmayabileceği söyleniyor.

Partinin yarın yapacağı toplantının da son olmayacağını söyleyen kurmaylar, “Adayların teslimi için 20 Şubat’a kadar süre var” diye konuştu.


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