CHP İzmir Kınık Belediye Başkanı adayı Sema Bodur kimdir? Sema Bodur kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu. CHP İzmir Kınık Belediye Başkanı adayı Sema Bodur seçildi. Peki, CHP İzmir Kınık Belediye Başkanı adayı Sema Bodur kimdir? Sema Bodur kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:47
CHP İzmir Kınık Belediye Başkanı adayı Sema Bodur kimdir? Sema Bodur kaç yaşında, nereli?
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CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Kınık Belediye Başkanı adayı Sema Bodur seçildi. Peki, CHP İzmir Kınık Belediye Başkanı adayı Sema Bodur kimdir? Sema Bodur kaç yaşında, nereli?

SEMA BODUR KİMDİR?

Sema Bodur, 1966 yılında Kınık'ta doğmuş bir İzmirlidir. Çocukluk yıllarını Kınık'ta geçiren Bodur, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de bu ilçede tamamlamıştır. Genç yaşta ailesinin işine katkı sağlayarak ticari hayata adım atan Sema Bodur, sonrasında memuriyet hayatına 1991 yılında İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde başlamıştır.


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