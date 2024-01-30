CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu. CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen seçildi. Peki, CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:44
CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?
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CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen seçildi. Peki, CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Mehmet Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Türkmen, lisans mezunu ve emeklidir. 


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