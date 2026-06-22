CHP İzmir'de 'mutlak butlan' şiddeti: İl başkanvekilini yumrukladılar

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'mutlak butlan' yönetimi tarafından İzmir İl Başkanlığına atanan Utku Gümrükçü'nün ekibiyle birlikte il başkanlığı geldikleri sırada ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu tarafından atanan Gümrükçü ve destekçilerinin İzmir gece saatlerinde il binasına gelişiyle büyük bir gerginlik yaşandı.

Mevcut CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, binada yaşanan anlardan bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Türkiye tarihine bir utanç tablosu daha eklendi. Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne butlan ekibinin atadığı kişi ve arkasında öfke ve nefret dolu bir ekiple girdi. Gecenin bir saatinde yapılan bu girişim ve bu görüntüler tarihin utanç tablosunda sonsuza dek yer alacak. Halkın iradesinin yok sayıldığı bu kara gün elbette ki unutulmayacaktır.

Biz halkın gönlündeki makamın sahibiyiz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde bu demokrasi mücadelesini kazanacak er geç milletimizi bu zulümden kurtaracağız.

İnsanlıktan nasibini almayanlara halkımız seçim günü cevabını verecek.

Millet diz çökmez, sokak susmaz!

Geriye yalnızca direnenler ve ömrünü bu ülkeye, demokrasiye ve Cumhuriyet’e adayanlar kalır!"

İL BAŞKANVEKİLİNE YUMRUK

Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından İzmir İl Başkanlığına atanan Utku Gümrükçü ve destekçilerinin il başkanlığı binasını devralmak istedikleri sırada, CHP İzmir İl Başkanvekili Murat Aydın'ın da yüzüne darbe aldığı görüldü.