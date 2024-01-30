Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:00

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Dikili Belediye Başkanı adayı Adil Kırgöz seçildi. Peki, CHP İzmir Dikili Belediye Başkanı adayı Adil Kırgöz kimdir? Adil Kırgöz kaç yaşında, nereli?

ADİL KIRGÖZ KİMDİR?

Adil Kırgöz, 1969 yılında Dikili’nin Salihler köyu¨nde doğdu.

Eğitim hayatına Salihler İlköğretim Okulu’nda başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Dikili Lisesi’nde tamamladı. Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölu¨mu¨’nden mezun oldu. 1996 yılında Dikili’de inşaat malzemeleri sektöru¨nde hizmet veren Kırgöz Yapı Malzemeleri şirketini kurdu. Ardından inşaat, lojistik, zeytincilik ile ilgili sektörleri de şirketinin bu¨nyesine kattı.

2009-2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Dikili İlçe Örgu¨tu¨’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Başkan adayı oldu. Almış olduğu % 57.7 oy oranı ile Dikili tarihinde seçmenin en çok oy verdiği başkan olarak hizmete başladı.

Bergama Ticaret Odası, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Dikili Ziraat Odası, Dikili Şoförler Odası ve Atatu¨rkçu¨ Du¨şu¨nce Derneği u¨yesidir. Aynı zamanda Dikili Yelken Kulu¨bu¨ ve Dikili’yi Sevenler Derneği kurucu u¨yesi, Çiftçi Malları Koruma Derneği yönetim kurulu u¨yesidir.

ADİL KIRGÖZ EVLİ Mİ?

2019 yılından beri Dikili Belediye Başkanlığı görevini yu¨ru¨ten Adil Kırgöz, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.