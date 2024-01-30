Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:57

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Konak Belediye Başkanı adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu seçildi. Peki, CHP İzmir Konak Belediye Başkanı adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli?

NİLÜFER ÇINARLI MUTLU KİMDİR?

1968 yılında İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya gelen Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yunanistan mübadili bir ailenin kızıdır. Yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlayan Mutlu, mimarlık alanında başarılı bir kariyere sahiptir. Sivil toplum alanında da etkin rol oynayan Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2000-2019 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görev yapmıştır.