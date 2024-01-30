Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:03

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:03

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Foça Belediye Başkanı adayı Saniye Bora Fıçı seçildi. Peki, CHP İzmir Foça Belediye Başkanı adayı Saniye Bora Fıçı kimdir? Saniye Bora Fıçı kaç yaşında, nereli?

SANİYE BORA FIÇI KİMDİR?

Foça Gerenköy'de 1967 yılında doğan Saniye Bora Fıçı, ilk ve orta öğrenimini Gerenköy'de, lise eğitimini ise Menemen Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı.

Çalışma hayatına 1987 yılında Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan Saniye Bora Fıçı, 2000 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Bora Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurarak eğitim sektöründeki başarılı kariyerine bir yenisini ekledi. Merkezinde zihinsel engelli bireylere destek eğitimi veren Fıçı, bu alandaki öncü çalışmalarıyla tanınıyor.

Sivil toplum örgütlerinde de aktif rol alan Fıçı, 2009 yılında İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi olarak seçildi. İZTO Meclis Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek iş dünyasındaki etkili liderliğiyle dikkat çekti. Ayrıca İzmir Ticaret Odası Sağlık Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeliği, Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunuyor.

Saniye Bora Fıçı, sektörel bazda Özel Eğitim Kurumları Derneği'nin kurucusu olmanın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde (Mahalle ve İl Delegeliği) görevler aldı. 2015 yılında İzmir İl Kadın Kollarına atanarak Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürüttü. Bu dönemde partisi içinde önemli görevlerde bulunan Fıçı, il başkanlığı ve genel seçim çalışmalarına liderlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan İzmir İl Kongresi'nde çarşaf liste seçim yöntemi ile seçilen Fıçı, iş dünyasından, kent konseylerinden ve CHP Foça İlçe Örgütü'nden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Görev süresi boyunca ülkemizde yaşanan pandemi ve İzmir depremi gibi olaylarla ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirdi.