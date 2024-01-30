CHP İzmir Menderes Belediye Başkanı adayı İlkay Çiçek kimdir? İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu. CHP İzmir Menderes Belediye Başkanı adayı İlkay Çiçek seçildi. Peki, CHP İzmir Menderes Belediye Başkanı adayı İlkay Çiçek kimdir? İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:05
CHP İzmir Menderes Belediye Başkanı adayı İlkay Çiçek kimdir? İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli?
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CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Menderes Belediye Başkanı adayı  İlkay Çiçek seçildi. Peki, CHP İzmir Menderes Belediye Başkanı adayı İlkay Çiçek kimdir? İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli?

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek siyasi kariyerine CHP Hençlik Kolları'nda başlamış ve 22 yıldır aktif olarak kariyerini sürdürmektedir. Cüneytbey Mahalle Muhtarlığı görevini de 5 yıldır sürdüren Çiçek, Menderes ilçesinde aday olarak gösterilmiştir. 


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