Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

CHP’de 1370 kurultay delegesinin seçileceği il kongreleri başladı. Dün yapılan CHP İzmir İl Kongresi’nde yumruklar konuştu. CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan grup başkanvekili Özgür Özel, İzmir il kongresine katıldı.

Kürsüye çıkan Özel mikrofonunun açılmaması üzerine kısa bir süre konuşamadı. Özel, “Üzülerek söylemek isterim ki büyük bir duygusal kopuş, umutsuzluk ve küskünlük var. Türkiye’nin en köklü partisini kuran, Cumhuriyeti kuran ve bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olarak seçmenin bize ve sandığa küsmesine seyirci kalırsak büyük bir sorun yaşarız” dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi önümüzde bir yol var. Ya hep beraber birlikte hiçbir şey olmamış gibi davranıp, ittifak kapasitemiz ortadan kalkmıyormuş gibi davranıp partimizi değil koltuklarımızı korumaya çalışacağız. Ya da seçmeni anlayarak, gerekli değişimi sağlayarak, sadece kadroların değişimi ile değil, tepeden tırnağa bir değişim ile Türkiye’ye umut olmak zorundayız. Sizi özgürlüğe ve değişime davet ediyorum. Bu çağrı Cumhuriyet ateşinin yakıldığı İzmir’den tüm Türkiye’yedir.”

Özel’in konuşması sırasında bazı partililer “İzmir burada Bay Kemal’in yanında”, “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Özel, sahnede gruba doğru ilerleyerek “Hepimiz Bay Kemal’in yanındayız. Gençler, bunu size kim dediyse yapmayın, bunu kim yapmanızı istediyse yapmayın. Beni Süleyman Soylu susturamadı, siz hiç susturamazsınız” dedi.

Kongreye CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Örsan Öymen’de katıldı. Öymen, “Partimiz ilkelerine bütün olarak sahip çıkmalıyız, aksi halde partimiz bölünür” dedi.

KONGREDE BLOK LİSTE KAVGASI



CHP İzmir İl Kongresinde divana 152 il delegesi tarafından “blok liste” önergesi verildi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski ilçe başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti. Blok liste isteyen delegeler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun üzerine yürüdü. Polisin araya girmesi ile Divan Başkanı kongreye 20 dakika ara verirken Soyer ve Aslanoğlu kongre salonundan polis eşliğinde çıkartıldı.

