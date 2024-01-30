Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:13

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkanı adayı Emine Helil İnay Kınay seçildi. Peki, CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkanı adayı Emine Helil İnay Kınay kimdir? Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli?

EMİNE HELİL İNAY KINAY KİMDİR?

Emine Helil İnay Kınay, 1977 yılında Uşak'ta doğdu. Orman mühendisi bir babanın ve devlet memuru bir ailenin çocuğu olarak büyümüştür. Eğitimini ülkenin çeşitli kentlerinde tamamlayan Kınay, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi de aldı.

Kınay, 2002 yılından itibaren CMO İzmir Şubesi'nde yönetim kurulunda ve çeşitli komisyonlarda görev almıştır. 2012-2022 yılları arasında ise CMO İzmir Şubesi'nin başkanlığını yaptı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda gönüllü çalışmalarda bulunan Emine Helil İnay Kınay, TMMOB ÇMO İzmir Şubesi'nde 10 yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği ve 10 yıl da şube başkanlığı görevlerini üstlendi.