CHP İzmir Balçova Belediye Başkanı adayı Onur Yiğit kimdir? Onur Yiğit kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu. CHP İzmir Balçova Belediye Başkanı adayı Onur Yiğit seçildi. Peki, CHP İzmir Balçova Belediye Başkanı adayı Onur Yiğit kimdir? Onur Yiğit kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:43
CHP İzmir Balçova Belediye Başkanı adayı Onur Yiğit kimdir? Onur Yiğit kaç yaşında, nereli?
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CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Balçova Belediye Başkanı adayı Onur Yiğit seçildi. Peki, CHP İzmir Balçova Belediye Başkanı adayı Onur Yiğit kimdir? Onur Yiğit kaç yaşında, nereli?

ONUR YİĞİT KİMDİR?

Onur Yiğit, 1984 yılında İzmir'de doğdu. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yüksek İşletme ve Sağlık Yönetimi üzerine tamamladı.

Onur Yiğit, İzmir Balçova'da birçok sağlık kuruluşunun kurucusu olarak tanınıyor. Ayrıca, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ASİSTANA ve Medifema Global şirketlerinde kurucu ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Onur Yiğit, 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ( CHP) üye olmuştur. Siyasi kariyerine Balçova ve Narlıdere'de ilçe ve ön seçim delegeliği görevlerini üstlenerek başladı. 2019 yılında Narlıdere Belediye Meclis Üyeliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilmiş ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kâtip üyeliği görevini üstlendi.

ONUR YİĞİT EVLİ Mİ?

Onur Yiğit, evli bir aile adamı olup, kız çocuk babasıdır.


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