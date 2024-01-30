Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:28

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:28

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkanı adayı Mustafa Turan seçildi. Peki, CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkanı adayı Mustafa Turan kimdir? Mustafa Turan kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA TURAN KİMDİR?

Mustafa Turan, 2 Kasım 1975 tarihinde Ödemiş-Konaklı’da dünyaya geldi. İlk ve orta dereceli eğitimini Konaklı’da, lise eğitimini Ovakent’te tamamladı. Konaklı’da tarım ve hayvancılık ile uğraşmanın yanı sıra 1993-1998 yılları arası Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde çalıştı. 1998-1999 yıllarında vatani görevini yerine getirdikten sonra sebze komisyonculuğu ile uğraştı. Ayrıca uzun zaman Ödemiş Konaklıspor’da futbol oynadı ve yönetici olarak görev aldı.2005 yılından itibaren Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulunda görev aldı. 2011 yılından bu yana Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu başkanlığını sürdürmekte.Daha önce Konaklı Belde Belediyesi Meclis Üyeliği, 2019-2023 yılları arası Ödemiş Belediye Meclisi üyeliği ve Ödemiş Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.2023 yılında CHP Ödemiş İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde partisi ilçesinde sandıktan ilk sırada çıkarken o da seçimler sonrası İlçe Başkanı olarak partisini ilçe kongresi sürecine taşıdı. 2019-2023 yılları arasında Ödemişspor Kulübü ikinci başkanlığı görevini yerine getirdi.