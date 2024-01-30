Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:33

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Selçuk Belediye Başkanı adayı Filiz Ceritoğlu seçildi. Peki, CHP İzmir Selçuk Belediye Başkanı adayı Filiz Ceritoğlu kimdir? Filiz Ceritoğlu kaç yaşında, nereli?

FİLİZ CERİTOĞLU KİMDİR?

1981 yılında İzmir’de doğan Filiz Ceritoğlu Sengel, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Seçimleri’nde meclis üyesi olarak seçildi. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Başkanı Adayı olan Ceritoğlu Sengel, seçim sonrası Selçuk’un ilk kadın belediye başkanı olmaya hak kazandı. İki kitabı bulunan Sengel, evli ve bir kız çocuğu annesi.