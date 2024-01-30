CHP İzmir Tire Belediye Başkanı adayı Hayati Okuroğlu kimdir? Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu. CHP İzmir Tire Belediye Başkanı adayı Hayati Okuroğlu seçildi. Peki, CHP İzmir Tire Belediye Başkanı adayı Hayati Okuroğlu kimdir? Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:40
CHP İzmir Tire Belediye Başkanı adayı Hayati Okuroğlu kimdir? Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli?
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CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Tire Belediye Başkanı adayı  Hayati Okuroğlu seçildi. Peki, CHP İzmir Tire Belediye Başkanı adayı Hayati Okuroğlu kimdir? Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli?

HAYATİ OKUROĞLU KİMDİR?

Tire'de 1985 yılında doğan Hayati Okuroğlu, ilkokul ve ortaokul eğitimini memleketi Tire'de tamamladıktan sonra Dumlupınar Üniversitesi İthalat İhracat Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde yükseköğrenimini tamamladı. Okuroğlu, şu anda Tire'de mali müşavirlik görevini sürdürmektedir.


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