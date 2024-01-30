CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kimdir? Övünç Demir kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu. CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir seçildi. Peki, CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kimdir? Övünç Demir kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:45
CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kimdir? Övünç Demir kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı  Övünç Demir seçildi. Peki, CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kimdir? Övünç Demir kaç yaşında, nereli?

ÖVÜNÇ DEMİR KİMDİR?

29 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Türkiye yerel seçimleri için İzmir Torbalı’dan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Övünç Demir, koç Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi mezunudur.


övünç demir haberleri Torbalı haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

CHP İzmir Selçuk Belediye Başkanı adayı Filiz Ceritoğlu kimdir? Filiz Ceritoğlu kaç yaşında, nereli?

CHP İzmir Selçuk Belediye Başkanı adayı Filiz Ceritoğlu kimdir? Filiz Ceritoğlu kaç yaşında, nereli?
CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkanı adayı Mustafa Turan kimdir? Mustafa Turan kaç yaşında, nereli?

CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkanı adayı Mustafa Turan kimdir? Mustafa Turan kaç yaşında, nereli?
CHP İzmir Menemen Belediye Başkanı adayı Deniz Karakurt kimdir? Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli?

CHP İzmir Menemen Belediye Başkanı adayı Deniz Karakurt kimdir? Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli?

En Çok Okunan Haberler