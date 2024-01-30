Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:45

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:45

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir seçildi. Peki, CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kimdir? Övünç Demir kaç yaşında, nereli?

ÖVÜNÇ DEMİR KİMDİR?

29 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Türkiye yerel seçimleri için İzmir Torbalı’dan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Övünç Demir, koç Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi mezunudur.