CHP, İzmir’de 5 dönemdir büyükşehir sandığında lider

İzmir’de 31 Mart yerel seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), büyükşehirde üst üste 5 dönemdir seçim galibiyeti yaşıyor.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:02
CHP, İzmir’de 5 dönemdir büyükşehir sandığında lider
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından kesinleşmeyen sonuçlara göre, İzmir’de CHP’nin adayı Cemil Tugay 1 milyon 291 bin 814 oy ile birinci sırada yer alırken, AKP’nin adayı Hamza Dağ ise 977 bin 895 oy ile ikinci sırada yer aldı.

AHMET PİRİŞTİNA İLE BAŞLADI CEMİL TUGAY İLE SÜRÜYOR

Son 5 yerel seçimde liderliği sürdüren CHP’de ilk olarak; 1999 yılında DSP’den büyükşehir belediye başkanı olan Ahmet Piriştina, 2003 yılında partisinden ayrılarak CHP’nin adayı olarak seçildi.

1 sene CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Piriştina, 2004 yılında vefat etti. Ardından 2004 - 2009 yılları arasında CHP’de Aziz Kocaoğlu dönemi başladı.

2004 - 2009, 2009 - 2014, 2014 - 2019 yılları olmak üzere toplam 3 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Kocaoğlu, yerini 2019 yılında Mustafa Tunç Soyer’e bıraktı.

Soyer, 2019-2024 yılları arasında ise yeni büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptı.

Yapılan son seçimlerde ise Cemil Tugay’ın sandıktan birinci çıkmasıyla CHP, İzmir’de 5’inci dönemine girmiş oldu.


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