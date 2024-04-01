Seçimlerin ardından ilk kez... AKP MYK yarın toplanıyor!

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimlerin ardından ilk kez yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

AA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:48
Seçimlerin ardından ilk kez... AKP MYK yarın toplanıyor!
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Yerel seçimlerde birçok belediyeyi kaybeden ve istediği sonucu alamayan AKP'de ilk MYK toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

AKP'li Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının değerlendirileceği belirtiliyor.


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