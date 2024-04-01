Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'

Al Hadath

"Türkiye'de muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanımlar elde etti ve zaferini ilan etti"

Ana muhalefet partisinin, Pazar günü yapılan yerel seçimlerde büyük şehirlerin kontrolünü elinde tutması ve başka yerlerde büyük kazanımlar elde etmesi, ilk sonuçlara göre, gözünü bu kentsel alanların kontrolünü yeniden ele geçirmeye dikmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir sürpriz oldu.