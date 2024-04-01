Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'
Tüm dünyada olduğu gibi Arap basının da Türkiye'deki yerel seçimlere yönelik ilgisi büyük oldu. Gelişmeleri sahadan aktaran pek çok basın kuruluşu, sonuçları okurlarına, 'tarihi yenilgi' olarak duyurdu.
Türkiye'de milyonlarca seçmen, dün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçimlerden büyük bir zaferle ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AKP, yurt genelinde telafisi zor bir yenilgiye uğradı.
Seçimlerin, Ortadoğu'da nasıl yankılandığı herkesçe merak edilirken, Arap basınında çıkan manşetleri, okurlarımız için derledik.
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Al Arabiya
Erdoğan ve partisinin en kötü yenilgisi...
Ekrem İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanının "birincil rakibi" olarak ortaya çıkışı.
Türk seçmenlerin, Pazar günü ülke çapında düzenlenen yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) açıkça cezalandırması, muhalefetin siyasi bir güç olmaya devam ettiğini teyit etti ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanının "gelecekteki en önemli rakibi" olarak konumunu güçlendirdi.
Analistler, Erdoğan ve Türkiye'yi 20 yılı aşkın süredir yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin performansının, kamuoyu yoklamalarında "yüksek enflasyon ve İslamcı seçmenlerin hoşnutsuzluğunun dolayı beklenenden daha kötü olduğunu" söyledi.
Asharq
Yeni bir bahar: Muhalefet Erdoğan'ın partisinin yerel seçimleri kaybetmesini kutluyor
İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul belediyesindeki zaferi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003'te başbakan olarak iktidara gelmesinden bu yana en kötü seçim yenilgisini temsil ediyordu." Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul'daki yenilgisinin yansımaları onun için kolay olmayacak.
Sky News Arabia
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini kazanmasına rağmen, belediye seçimlerindeki kaybı, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Şubat 2023'te Türkiye'yi vuran Kahramanmaraş depreminden farklı olmayan bir şekilde şarsan bir “deprem” oldu.
Al Hadath
"Türkiye'de muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanımlar elde etti ve zaferini ilan etti"
Ana muhalefet partisinin, Pazar günü yapılan yerel seçimlerde büyük şehirlerin kontrolünü elinde tutması ve başka yerlerde büyük kazanımlar elde etmesi, ilk sonuçlara göre, gözünü bu kentsel alanların kontrolünü yeniden ele geçirmeye dikmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir sürpriz oldu.
Belpresse
Türkiye'deki seçimlerde AKP için "tarihi" yenilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar akşamı Türkiye'nin başkenti Ankara'da, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) genel merkezinde düzenlenen mitingde yerel seçimlerin kaybedildiğini kabul ettiği bir konuşma yaptı.
Talaba News
"Türkiye'de muhalefet yerel seçimlerde Erdoğan'ı yenilgiye uğrattı"
Türk seçmenler, Pazar günü ülke çapında yapılan yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) cezalandırarak muhalefetin siyasi bir güç olmaya devam ettiğinin altını çizdi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "cumhurbaşkanının gelecekteki en önemli rakibi" olma konumunu sağlamlaştırdı.
Nile.eg
Türkiye'de muhalefet yerel seçimlerde Erdoğan'a en ağır yenilgiyi tattırdı
Kuwait News
Erdoğan partisinin Türkiye'deki yerel seçimleri kaybettiğini kabul etti
70 yaşındaki Erdoğan, 1990'larda belediye başkanı olduğu ve 2019'da muhalefete geçtiği ekonomik ve kültürel başkent İstanbul'da, tüm ağırlığını seçim kampanyasına verdi. Ancak hiperenflasyon ve ekonomik kriz iktidar partisine olan güveni aşındırdı.
Muhalefet partisinin İstanbul'daki genel merkezinin önündeki meydanda toplanan kalabalıklar Türk bayrakları sallayarak ve meşaleler yakarak zaferi kutladı.
Maan News
"Erdoğan ve partisi İstanbul ve Ankara seçimlerinde yenilgiye uğradı!"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi bu akşam İstanbul ve Ankara'da yapılan yerel seçimlerde büyük bir yenilgiye uğradı. İstanbul Belediye Başkanı ve muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu, kentteki yerel seçimlerde zaferini ilan etti.
Kawalisserif
22 yıllık iktidarının ardından, Erdoğan'ın AKP'si Türkiye'deki yerel seçimlerde ağır bir yenilgi aldı
Türkiye'deki yerel seçimlerin ilk sonuçları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) liderliğindeki muhalefetin, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP karşısında, "Anadolu da dahil olmak üzere ülke genelinde kazandığını" gösterdi.
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