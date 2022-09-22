CHP, İzmir'de kampa giriyor
İzmir Seferihisar'da partililerle kampa girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesaisi bugün başlıyor.
CHP grubu, yeni yasama yılı öncesi İzmir'in Seferihisar ilçesinde kamp yapacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kampa başkanlık yapması için bugün İzmir'de olması bekleniyor.
İlçede bulunan bir otele bugün öğle saatlerinde giriş yapması beklenen Kılıçdaroğlu, partililerle akşam yemeğinde bir araya gelecek. Yarın sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunması, basına kapalı gerçekleşen programda ise çeşitli sunumların yapılması planlanıyor. Programın üçüncü günü olan cumartesi günü, çeşitli sunumlar ve istişarelerin ardından Kılıçdaroğlu bir değerlendirmede bulunacak.
SEÇİM VE SANDIK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMASI
CHP lideri, cumartesi akşamı 20.00’de Agora Antik Kent’te düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün törene katılacak. Partililer, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00’da otelden çıkış yapacak. CHP heyeti kampta ülke gündemindeki konuları değerlendirecek. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin sunumların yapılacağı kampta görüş ve öneri ile değerlendirmeler de gerçekleşecek.
İlgili Haberler
- CHP'li Aylin Nazlıaka Elazığ'da yurttaşa sordu: 'Provokasyondan utanıyoruz'
- CHP Bursa İl Başkanlığı, otopark yapılan konut alanında iktidarı eleştirdi: "Vatandaşların ev hayali üzerinden siyaset yapıyorlar"
- CHP'li Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya zor sorular: 'Senin troll ordun var mı?'
-
Video Haberler
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
- Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek
- Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde
- Gözyaşlarını tutamadı
- Dostlukları görenleri gülümsetti
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- Peker cephesinde yeni gelişme
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!
- Kılıçdaroğlu'ndan seçim tarihi açıklaması