CHP'li Aylin Nazlıaka Elazığ'da yurttaşa sordu: 'Provokasyondan utanıyoruz'

22 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ ziyareti öncesi şehre hem kendisini hem de partiyi hedef alan afişler asıldı. Yaptıkları saha çalışmalarını Cumhuriyet’e anlatan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, afişe Elazığlıların tepki gösterdiğini söyledi.

Nazlıaka, “Alana çıktığımızda bu çirkin afişlerle ilgili halkın nabzını tuttuk. Kiminle konuşsak ‘Elazığ halkı bu değil! Utanıyoruz’ yanıtı aldık. Elazığlılar, yapılan provokasyona itiraz etti. Bir kişi bize gelerek ‘Çok üzgünüm, Elazığ bu değil’ dedi” ifadelerini kullandı. Elazığ’da yaptıkları okul açılışına vali, kaymakam ya da il eğitim müdürü gibi devlet görevlilerinin katılmamasını da eleştiren Nazlıaka, “Bu çok üzüntü vericiydi. Velilerle sohbet ettiğimde onların da rahatsız olduğunu gördüm” dedi.