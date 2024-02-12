CHP İzmir'de Tunç Soyer'e destek eylemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerde aday gösterilmesini isteyen bir grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'yanlıştan dönmesi' çağrısında bulundu. Yaklaşık 150 kişilik grup adına konuşan Neslihan Karayılan, "Bizim çok inandığımız Genel Başkan Özgür Özel'i yanılttılar. 30 ilçe için ve büyükşehir belediyemizin Soyer Başkanımızın bütün anketlerini manipüle ederek genel başkanımızın önüne koydular” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:23
CHP İzmir'de Tunç Soyer'e destek eylemi
Abone Ol google-news

CHP Parti Meclisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cemil Tugay’ın belirlenmesi sonrası mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destek veren gruplar eylemlerine devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan aralarında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup, “İzmir Tunç’tur, Tunç kalacak”, “Tunç varsa biz varız, yoksa yokuz” sloganları attı. 

CHP Parti Meclisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cemil Tugay’ın belirlenmesi sonrası mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destek veren gruplar eylemlerine devam ediyor. CHP İzmir İl Binası önünde toplanan aralarında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup, “İzmir Tunç’tur, Tunç kalacak”, “Tunç varsa biz varız, yoksa yokuz” sloganları attı. 

"İZMİR HALKI DA CEZALANDIRILMIŞTIR"

Grup adına konuşan Neslihan Karayılan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in manipüle edilmiş anketlerle yanıltıldığını savunarak, “Genel başkanımız bizim cenahımızda yetişen biridir. Ve emeği hakkı çok iyi bildiğine eminiz. Buna sonsuz inanıyoruz. Buna inancımız neden mi? Kendi öğretmenini bile yad eden bir insan ancak bizden biri olabilir. Usta yazar Yaşar Kemal'in dediği gibi ‘yalan her zaman önde koşar’. Çünkü yalanı teşkilatı var. Bizim çok inandığımız Genel Başkan Özgür Özel'i yanılttılar. 30 ilçe için ve büyükşehir belediyemizin Soyer Başkanımızın bütün anketlerini manipüle ederek genel başkanımızın önüne koydular. Sayın Özel mutlaka bu hatayı görecek ve bu yanlıştan dönecek. Bizim inancımız buna tamdır. Tunç başkan İzmir halkının sevgisini, güvenini kazanmış bir başkandır. Tunç başkan 22 yıldır merkezi hükümet tarafından göz ardı edilen İzmir'in geçmişinin 50 yılına uzanan temel kentleşme sorun gidermek üzere önemli adımlar gerçekleştirmiştir. Bunu yok sayamayız. Bunu göz ardı edemeyiz. Bugün sadece Tunç başkan değil 30 ilçeyle birlikte İzmir halkı da cezalandırılmıştır. Bunu yok saymayalım. Bugün bir de hakka inanan genel başkanımıza sesleniyoruz; Lütfen sayın genel başkanımız şiarınızı biliyoruz ve size inanıyoruz. Arka kapıların arkasında manipüle edilen ve yok sayılan Soyer’in hakkını koruyun. 30 ilçesini yeniden araştırmanızı istiyoruz. Seçimimize inanıyoruz” diye konuştu.


İzmir haberleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer haberleri CHP Parti Meclisi haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri CHP İzmir İl Başkanlığı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'

Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'
Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’

Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’
Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu

Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'

Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'
Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…

Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…
Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!

Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?