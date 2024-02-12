CHP İzmir'de Tunç Soyer'e destek eylemi

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:23

Güncelleme: 12.02.2024 - 11:23

CHP Parti Meclisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cemil Tugay’ın belirlenmesi sonrası mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destek veren gruplar eylemlerine devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan aralarında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup, “İzmir Tunç’tur, Tunç kalacak”, “Tunç varsa biz varız, yoksa yokuz” sloganları attı.

CHP Parti Meclisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cemil Tugay’ın belirlenmesi sonrası mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destek veren gruplar eylemlerine devam ediyor. CHP İzmir İl Binası önünde toplanan aralarında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup, “İzmir Tunç’tur, Tunç kalacak”, “Tunç varsa biz varız, yoksa yokuz” sloganları attı.

"İZMİR HALKI DA CEZALANDIRILMIŞTIR"

Grup adına konuşan Neslihan Karayılan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in manipüle edilmiş anketlerle yanıltıldığını savunarak, “Genel başkanımız bizim cenahımızda yetişen biridir. Ve emeği hakkı çok iyi bildiğine eminiz. Buna sonsuz inanıyoruz. Buna inancımız neden mi? Kendi öğretmenini bile yad eden bir insan ancak bizden biri olabilir. Usta yazar Yaşar Kemal'in dediği gibi ‘yalan her zaman önde koşar’. Çünkü yalanı teşkilatı var. Bizim çok inandığımız Genel Başkan Özgür Özel'i yanılttılar. 30 ilçe için ve büyükşehir belediyemizin Soyer Başkanımızın bütün anketlerini manipüle ederek genel başkanımızın önüne koydular. Sayın Özel mutlaka bu hatayı görecek ve bu yanlıştan dönecek. Bizim inancımız buna tamdır. Tunç başkan İzmir halkının sevgisini, güvenini kazanmış bir başkandır. Tunç başkan 22 yıldır merkezi hükümet tarafından göz ardı edilen İzmir'in geçmişinin 50 yılına uzanan temel kentleşme sorun gidermek üzere önemli adımlar gerçekleştirmiştir. Bunu yok sayamayız. Bunu göz ardı edemeyiz. Bugün sadece Tunç başkan değil 30 ilçeyle birlikte İzmir halkı da cezalandırılmıştır. Bunu yok saymayalım. Bugün bir de hakka inanan genel başkanımıza sesleniyoruz; Lütfen sayın genel başkanımız şiarınızı biliyoruz ve size inanıyoruz. Arka kapıların arkasında manipüle edilen ve yok sayılan Soyer’in hakkını koruyun. 30 ilçesini yeniden araştırmanızı istiyoruz. Seçimimize inanıyoruz” diye konuştu.