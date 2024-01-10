CHP, İzmir’in 7 ilçesinde adaylarını açıkladı
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından İzmir'İn Bergama, Kınık, Torbalı, Kiraz, Bayındır, Aliağa ve Tire ilçelerinin belediye başkan adayları açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bugün gerçekleşen PM toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilecek isimlerin bazıları duyruldu.
Toplantıda İzmir’den 7 ilçeye belediye başkan adayı ataması yapıldı. Menemen için ise eğilim yoklaması yapılması kararı alındığı öğrenildi.
Açıklanan adaylar şu şekilde:
Torbalı: Övünç Demir
Bergama: Ali Bor
Tire: Hayati Okuroğlu
Kiraz: Nasuh Coşkun
Kınık: Sema Bodur
Bayındır: Davut Sakarsu
Aliağa: Barış Eroğlu
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