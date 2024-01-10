CHP, İzmir’in 7 ilçesinde adaylarını açıkladı

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından İzmir'İn Bergama, Kınık, Torbalı, Kiraz, Bayındır, Aliağa ve Tire ilçelerinin belediye başkan adayları açıklandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.01.2024 - 23:59
CHP, İzmir’in 7 ilçesinde adaylarını açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bugün gerçekleşen PM toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilecek isimlerin bazıları duyruldu.

Toplantıda İzmir’den 7 ilçeye belediye başkan adayı ataması yapıldı. Menemen için ise eğilim yoklaması yapılması kararı alındığı öğrenildi.

Açıklanan adaylar şu şekilde:

Torbalı: Övünç Demir

Bergama: Ali Bor

Tire: Hayati Okuroğlu

Kiraz: Nasuh Coşkun

Kınık: Sema Bodur

Bayındır: Davut Sakarsu

Aliağa: Barış Eroğlu


İzmir belediye başkan adayı yerel seçimler

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