CHP Kağıthane Adayı Tonguç Çoban anlattı: 'AKP'li olan ama bize oy verecek kişi çok'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:07

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:07

Türkiye’nin beklediği 31 Mart seçimleri geldi çattı. Yurttaşlar bu hafta sonu sandığa gidecek.

Seçim sonuçları en çok takip edilen İstanbul’un ilçelerinde hangi adayların kazanacağı merak konusu.

Seçim gündemine dair Cumhuriyet TV yayınına katılan CHP Kağıthane Belediye Başkan Adayı Tonguç Çoban, kampanya sürecini ve uzun yıllardır AKP’nin yönettiği Kağıthane’nin sorunlarını anlattı.

14 yıldır Kağıthane’de yaşayan Çoban, uzun yıllar Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) sendikal çalışmalar yaptı. Ekonomi üzerine ihtisası bulunan Çoban, araştırma sektöründe uzun yıllar çalıştı. Çoban, Şişli ile İBB’de belediye meclis üyeliği ve grup sözcülüğü yaptı ve bir süre Ekrem İmamoğlu’nun siyasi-teknik danışmanıydı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM SADECE BİNA YENİLEME DEĞİL"

Kağıthane’nin öncelikli sorununun kentsel dönüşüm olduğunu belirten Çoban, “Kentsel dönüşüm sadece riskli binaların yenilenmesiyle sınırlı bir iş değil. Aslında kentin tüm sorunlarının çözümü için bir fırsat. Kağıthane önemli ulaşım akslarının ortasında ve İstanbul’un kalbi diyebileceğimiz bir konumda. Geçmiş dönemden bu yana planlı yapılaşma olmamış. Altyapısı, yolları problemli bir ilçe. Yapı stoku eski olan mahallelerimizde ada bazlı dönüşüm yaparken aynı zamanda sosyal donatı alanları kazandırmak istiyoruz. Kağıthane’nin çehresini dönüştürmek için kentsel dönüşüm önemli” dedi.

İBB MODELİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) modelini işaret eden Çoban, “Vatandaşla müteahhiti karşı karşıya bırakmadan, belediyenin işin tam merkezinde olduğu ve garantör rolü üstlendiği bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Kağıthane Belediyesi’nde şimdiye dek bu sorunu çözme işi vatandaşa bırakılmış. Bazı binalar yenilenmiş ancak altyapı, otopark, yeşil alan yetersizliği yaşanmış. Biz ilk iş kentsel dönüşüm müdürlüğü ve bir iştirak şirketi kurarak yurttaşı bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

"BİR TANE BİLE ÖĞRENCİ YURDU YOK"

Belediye başkanı olması halinde sosyal politikalara önem vereceğini söyleyen Çoban, “Kağıthane’de yoğun bir öğrenci nüfusu olmasına karşın bir tane öğrenci yurdu yok. İBB’nin ortaya koyduğu projeleri Kağıthane ölçeğinde biz de hayata geçireceğiz. Örneğin kent lokantaları, belediye olarak biz de açabiliriz. Her belediye açsa İstanbul’da yaygınlaşabilir. Öğrenci yurdu, kreş, engelli merkezleri açılabilir. Emekliler çay parası vermemek için sadece hava güzelse parklara gidebiliyorlar. Emeklilerimizin çay parası düşünmeyeceği alanları onlara açacağız söz veriyorum. Yurttaş değişim istiyor. AKP'li olduğunu ama bize oy vereceğini söyleyen yurttaş çok” dedi.