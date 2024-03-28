CHP Kağıthane Belediye Başkanı Adayı Tonguç Çoban'dan gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:03

Güncelleme: 28.03.2024 - 16:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kağıthane Belediye Başkanı Adayı Tonguç Çoban, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart Pazar günü yaşamını yitiren yazarımız Ali Sirmen’in ölümü nedeniyle gazetemize taziye ziyaretinde bulundu.

Çoban’ın başsağlığı dileklerini gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ve yazarımız Arif Kızılyalın kabul etti.

"GİRMEDİĞİMİZ EV KALMADI"

Kağıthane’de sıkı bir çalışma yaptıklarını belirten Çoban, “Kağıthane’de başa baş bir durum var, şu an Kağıthane’de durumu bıcak sırtı haline getirdik. Girmediğimiz dernek, girmediğimiz ev kalmadı. 50 bin hanenin 45 binini gezdik. Seçilmemiz durumunda kentsel dönüşümden emeklilerin sorunlarına kadar birçok soruna çözüm üreteceğiz” diye konuştu.