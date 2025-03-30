CHP kampanyayı duyurdu: Nasıl imza verilir?

CHP, 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim' başlığı ile imza kampanyasını duyurdu. Duyuruda, imza kampanyasına tüm yurttaşların katılabileceği açıklandı.

CHP kampanyayı duyurdu: Nasıl imza verilir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 00:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyonların bir araya geldiği 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imza kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu.

Kampanyanın hedefi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy kadar imza toplamak olarak açıklanmıştı.

CHP KAMPANYAYI DUYURDU

CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kampanyanın ayrıntıları paylaşıldı.

Açıklamada, "Değerli genç arkadaşım, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük demek ve erken seçim sandığının kurulması için gerçekleştireceğimiz imza kampanyamızı başlatıyoruz.

Sen de görseldeki yöntemler ile imza verebilir, imza toplayabilir, bu tarihi sürecin bir parçası olabilirsin. İmza kampanyamız tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır. Haydi!" ifadeleri kullanıldı.

Kampanyada yer alan imza belgesine chp.li/imzakampanya adresinden ulaşılabilecek.


Etiketler: #CHP #imza kampanyası #kampanya

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