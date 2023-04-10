CHP Kırklareli Milletvekili adayı Vecdi Gündoğdu kimdir? Vecdi Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

Vecdi Gündoğdu, CHP Kırklareli Milletvekili adayı oldu. Peki, CHP Kırklareli Milletvekili adayı Vecdi Gündoğdu kimdir? Vecdi Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:42
CHP Kırklareli Milletvekili adayı Vecdi Gündoğdu kimdir? Vecdi Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kırklareli milletvekili adaylarından biri de Vecdi Gündoğdu oldu. Vecdi Gündoğdu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

VECDI GÜNDOĞDU KİMDİR?

Vecdi Gündoğdu, 1969'da Kırklareli'nde doğdu. Gündoğdu, CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25, 26 ve 27. dönemde Kırklareli Milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. Çevre Komisyonu Üyeliği ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevlerinde bulundu.

ÖZEL YAŞAMI

Vecdi Gündoğdu, evli ve bir çocuk babasıdır.


Vecdi Gündoğdu milletvekili adayı CHP Kırklareli

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