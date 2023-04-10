CHP Kırklareli Milletvekili adayı Vecdi Gündoğdu kimdir? Vecdi Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
Vecdi Gündoğdu, CHP Kırklareli Milletvekili adayı oldu. Peki, CHP Kırklareli Milletvekili adayı Vecdi Gündoğdu kimdir? Vecdi Gündoğdu kaç yaşında, nereli?
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kırklareli milletvekili adaylarından biri de Vecdi Gündoğdu oldu. Vecdi Gündoğdu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
VECDI GÜNDOĞDU KİMDİR?
Vecdi Gündoğdu, 1969'da Kırklareli'nde doğdu. Gündoğdu, CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25, 26 ve 27. dönemde Kırklareli Milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. Çevre Komisyonu Üyeliği ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevlerinde bulundu.
ÖZEL YAŞAMI
Vecdi Gündoğdu, evli ve bir çocuk babasıdır.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin listesi belli oldu
- SS’deki mağdur çocuk konuştu
- Uğur Dündar'dan CHP'ye liste tepkisi!
- 5. sıradan aday gösterildi: İYİ Parti'den istifa etti
- Barış Atay, Can Atalay için Hatay’dan feragat etti
- AKP'li Metiner: Liste doğruysa siyasi intihar olur
- Merkez Bankası çarşıdan dolar topluyor
- Vekillerin yarısı değişti
- İYİ Parti'nin aday listesi netleşti
- İYİ Parti’de kabuk değişti