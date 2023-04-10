CHP Kars Milletvekili adayı Av. İnan Akgün Alp kimdir? İnan Akgün Alp kaç yaşında, nereli?
Av. İnan Akgün Alp, CHP Kars Milletvekili adayı oldu. Peki, CHP Kars Milletvekili adayı Av. İnan Akgün Alp kimdir? İnan Akgün Alp kaç yaşında, nereli?
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kars milletvekili adaylarından biri de Av. İnan Akgün Alp oldu. İnan Akgün Alp'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
AV. İNAN AKGÜN ALP KİMDİR?
Av. İnan Akgün Alp, ilk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü görevler yürüten Alp, Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı olarak görev yaptı.
ÖZEL YAŞAMI
İnan Akgün Alp, evli ve bir çocuk babasıdır.
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